日執政黨訪陸 推動領袖互訪

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中國時報
／綜合報導

日本執政黨自民黨幹事長二階俊博、公明黨幹事長井上義久24日率團訪問中國，出席與中國共產黨的定期對話機制「中日執政黨交流機制會議」。在中日關係出現回暖的背景下，他們還將為中日領導人互訪「鋪設台階」。

共同社稱，二階俊博、井上義久一行約20名日本執政兩黨議員24日到訪福建省廈門市。這是日中雙方第7次舉行該交流機制會議。會議將以經濟和政治為主題，25日在廈門、26日在福州市舉行。

中共中央對外聯絡部部長宋濤、日本經濟團體聯合會（經團聯）會長　原定徵將出席會議，預計就中國「一帶一路」倡議的合作方式等展開討論。26日的閉幕式上，還將匯總面向日中關係發展的共同建議。按照計劃，二階俊博28日將在北京的中央黨校發表演講，此外還在協調中國領導人接見事宜。

據日本《東京新聞》24日報導，日本首相安倍晉三22日在首相官邸與即將訪華的兩位幹事長說，「首先希望李克強總理訪問日本，我自己訪問中國，然後希望習近平主席訪問日本」。二階俊博24日出發前在機場向媒體表示，「中國是重要的國家，現在是重要的時期。希望很好地達成目的。」

此外，日本《每日新聞》報導，日本內閣官房長官菅義偉24日在接受日媒採訪時表示，中日關係改善進展順利，明年是「中日和平友好條約」締結40週年，希望能夠推動實現中日兩國首腦互訪。此外，中日韓領導人會談被認為是實現中日首腦互訪的先決條件，關於中日韓領導人會談的舉行時間，菅義偉稱2018年春天是目標日期之一。

針對中日關係改善趨勢，菅義偉說，「安倍晉三首相11月與習近平主席和李克強總理順利舉行了會談。旨在避免兩國軍事衝突的『海陸空聯絡機制』磋商也取得了良好進展，中日關係改善的方向已經明確」。

(中國時報)

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