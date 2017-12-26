支持一帶一路 日盼消除彼此障礙

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中國時報
／東京25日電

中國大陸和日本的執政黨代表在廈門舉行定期對話，自民黨幹事長二階俊博針對大陸提倡的「一帶一路」經濟圈構想強調，「若能消除彼此障礙，將可順利展開商業合作，達到相輔相成的效果」，二階也允諾將好好支持「一帶一路」。

二階俊博25日在「中日執政黨交流機制會議」開幕演講中表示，有關中國提倡的「一帶一路」經濟圈構想，「若能消除彼此的障礙，將可順利展開商業合作，達到相輔相成的效果，產生新的革新，擴大雙方的利益，確信日中可以共同的發展。」

中共中央對外聯絡部長宋濤也表示，「對兩國改善關係的期待升高。此一積極的變化是在雙方領導人帶領下，兩國執政黨、政府、經濟界努力的結果。」　二階抵達大陸即向當地媒體表示，「將好好地支援『一帶一路』。決心積極地參加，並持續與中國協商。」

日本首相安倍晉三11月在與大陸國家主席習近平會談時，確認了「中日關係的新開始」之想法。明年是中日和平友好條約締結40周年，二階等人希望能努力營造可實現兩國領袖互訪的環境。

訪問團除了25日與中方代表宋濤會談外，目前還在安排，希望28日能在北京與習近平會談，預定29日返日。

另一方面，日本地質調查公司有8名日籍員工被大陸當局秘密扣留，日本政府要求中方釋放8人，但雙方至今仍處於膠著狀態，二階此行是否能憑藉他在大陸的人脈，讓此問題有所突破，也是日方關注的焦點。

(中國時報)

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