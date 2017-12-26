10分鐘抵平壤 南韓也想買F35B

2017年12月26日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓聯合通訊社（韓聯社）25日引述軍方消息人士指出，南韓軍方正研議應否向美國購買少量的F-35B閃電II式多用途戰機，並部署在獨島級兩棲攻擊艦上。消息人士說，此案將可使兩棲攻擊艦的戰略價值最大化。

南韓國防部先前曾於2014年決定購買40架採用傳統跑道起降的F-35A匿蹤戰機，但鑑於現役的F-4及F-5戰機即將除役，南韓會否購入F-35B以充實空軍戰力，受到各界關注。南韓內部對此仍有反對意見，主要認為採購F-35B加上培訓相關人員，費用極為高昂。

F-35B具備短距離起飛及垂直降落的能力，可以在前線作戰地區的簡陋機場，以及海軍的兩棲攻擊艦上升降。然而降落在船艦上的時候，F-35B引擎噴出的高溫熱能會讓甲板受損。

消息人士指出，南韓軍方或將更改兩棲攻擊艦的甲板設計，以便搭載F-35B。南韓海軍目前擁有一艘現役獨島級兩棲攻擊艦，名為「獨島號」，另一艘同級艦仍在建造。第2艘獨島級兩棲攻擊艦計畫明年下水，將於2020年左右正式服役。

美軍為應對朝鮮半島局勢，今年初在日本山口縣岩國基地部署一個F-35B戰機中隊，並多次派赴朝鮮半島與南韓軍機聯合演訓。南韓軍方與政府消息人士今年8月間也曾透露，美軍正考慮在朝鮮半島輪替部署F-22與F-35B戰機，這兩種戰機可在10到20分鐘的短時間內飛抵北韓首都平壤。

F-35系列屬美國最先進的第5代匿蹤戰機，其3個型號獲得不少盟國採用。其中F-35B的使用者分別有美軍陸戰隊、英國皇家海軍及義大利空軍。

(中國時報)