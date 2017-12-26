有交易？祕魯特赦前總統藤森

2017年12月26日 04:10 中國時報 黃菁菁 、 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

秘魯總統庫辛斯基24日決定特赦79歲的日裔前總統藤森謙也，藤森在位期間因涉迫害人權遭判刑25年。由於藤森的子女在秘魯政壇極有份量，有傳言指庫辛斯基上周躲過國會彈劾，隨後藤森便保外就醫，進而獲人道特赦，可能涉及政治交易。

藤森當年因軍方誤將一般市民當成左翼叛軍錯殺事件，而於2010年被判刑25年。藤森入獄期間健康狀況惡化，接受癌症手術，故常因血壓降低而屢次被送醫急救。

藤森執政末期的獨裁作風以及迫害人權等行徑，引起秘魯國民的強烈反彈，過去幾任秘魯總統皆未批准藤森的特赦案。

庫辛斯基今年6月起便表示，藤森已年邁多病，不想讓他死在獄中，希望醫師團判斷適當的特赦時機。藤森23日因突然血壓降低、心律不整而保外就醫，在首都利馬市的醫院接受治療，庫辛斯基為此作出人道特赦的決定。

藤森是日本移民後裔，因出身貧苦家庭而備受歧視，但他努力地從默默無聞的農業專家進入政壇，並憑借親民政策在1990年大選中登上總統寶座。

藤森在任內毀譽參半，雖然執政的10年內，秘魯的經濟成長率達13％，但他極端的做法遭到強烈譴責。藤森2000年在連任第3屆總統時，遭反對派指控在大選中舞弊，又傳出其親信收買反對黨議員的醜聞。同年，藤森赴汶萊出席APEC會議後，轉往日本尋求政治庇護並宣布辭職。藤森2005年11月離開日本赴智利，在當地被逮捕且引渡回秘魯受審。

藤森在利馬郊外被監禁了12年，如今因病重重獲自由身，再度從事政治活動的可能性雖低，但其死忠支持群眾仍然健在，藤森仍可能對秘魯的政治發揮一定影響力。他的女兒藤森惠子曾任國會議員，現為最大反對黨「人民力量黨」黨魁，去年是與庫辛斯基角逐總統的勁敵；兒子藤森健二亦是國會議員。

現任總統庫辛斯基不久前被指涉入巴西跨國大建商「奧德布雷希特 」（Odebrecht）貪腐案，收受該公司500萬美元賄款，但在21日國會表決彈劾案時，庫氏以8票之差躲過彈劾。秘魯政界便盛傳，包括藤森健二在內的10名人民力量黨籍議員同意棄權，以交換藤森獲釋。當局否認這項傳言，但未能釋疑。

(中國時報)