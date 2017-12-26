對台戰略 國台辦：壓倒性優勢

大陸國台辦聯絡局長劉軍川（王爵暐攝）

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中國時報
李文輝／綜合報導
大陸國台辦聯絡局長劉軍川撰文指出，大陸對台在戰略上將形成全面壓倒性優勢。圖為廈門「一國兩制統一中國」大型看板。（黃天強攝）

中共中央黨校機關報《學習時報》昨刊登大陸國台辦聯絡局長劉軍川題為〈中華民族偉大復興必然要求實現祖國完全統一〉的文章，強調兩岸實力日益懸殊，大陸對台在戰略上將形成全面壓倒性優勢，「外部勢力也無法阻擋中國統一，祖國完全統一必將實現。」

劉軍川指出，完成祖國統一為中共十九大報告三大歷史任務之一，大陸改革開放以來，經濟社會發展對台灣民眾心理，產生極大衝擊。僅從經濟上看，2000年大陸經濟總量是台灣的3.7倍，2016年已是21.9倍；2016年，廣東、江蘇、山東、浙江、河南5個省分的經濟總量都超過台灣。四川、湖北、河北、湖南等省的經濟總量正在接近並將很快超過台灣。

多省經濟總量 超越台灣

劉軍川說，大陸迅猛發展和巨大變化，對台灣民眾產生越來越大吸引力。據台灣最新民調顯示，30歲以下年輕人願意赴大陸就業的比例，由2016年的30％增為53％，30至49歲也有近半數。

文章直言，兩岸綜合實力對比將越來越懸殊，大陸對台在戰略上將形成全面壓倒性優勢，「實現祖國完全統一的經濟、政治、社會、文化、軍事等各方面條件將更加充分」；「和平統一、一國兩制」對台灣民眾的感召力和吸引力將更加強大，「外部勢力也無法阻擋中國統一，祖國完全統一必將實現。」

台獨勢力起事 果斷出手

劉軍川認為，對台工作要努力為實現「兩個一百年」奮鬥目標和「中華民族偉大復興」營造有利的台海環境。如果台獨分裂勢力膽敢發動台獨重大事變，「我們將果斷出手」，堅決維護國家主權和領土完整，絕不容忍國家分裂的歷史悲劇重演。

若不參與統一 恐被統一

此外，上海東亞研究所所長章念馳在《中國評論》12月號發表〈站在歷史轉折點的兩岸關係〉文章指出，兩岸關係已發生了根本性變化，兩岸力量對比出現了大逆轉。台灣要誠實面對這政治現實，才能有出路；大陸要清楚地意識這種轉折與新使命，台灣如不能主動參與「共締統一」，就只能「被統一」，何去何從值得兩岸有識之士選擇。

章念馳強調，兩岸力量對比出現了大逆轉。30年前台灣是一條驕傲的亞洲四小龍，而大陸經歷文革，經濟已瀕崩毀。台灣信心滿滿地制定了《國統綱領》和成立國統會，要以三民主義與台灣經驗統一大陸。30年後，大陸成了世界第二大經濟體，無論硬實力與軟實力，都大大超越台灣，很多省的實力都超過了台灣。

(中國時報)

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