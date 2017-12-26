兩岸合作 青創擊敗不景氣

2017年12月26日 01:32 中國時報 吳敏菁 、 謝瓊雲 、 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

不少青年朋友來參加論壇，關心兩岸與青創相關發展。（黃國峰攝）

彰化縣議會議長謝典霖（黃國峰攝）

兩岸城市經濟結構正在逐步優化，新產業競相湧現，彰化縣議會辦理「兩岸城市與青年交流」論壇，邀集兩岸專家學者、彰化縣議員搭起橋梁，從如何辦理獎助措施、訊息提供、優化投資環境等方式，吸引民眾、青年學子踴躍參與，座無虛席。

彰化縣議會創辦地方治理論壇，引領各縣市觀摩，今年已經接連舉辦6場，深度探討教育、社福、觀光、農業等諸多縣民關心的議題，並搭起專家學者、議員和民眾交流的平台，第7場邀請到重慶市青年聯合會等團體，舉辦「兩岸城市與青年交流」，提供施政的方向，開創嶄新格局。

打造多元平台

彰化縣議會議長謝典霖表示，彰化縣議會是地方首長催生的搖籃，過去針對地方關心的議題，匯集專家學者和基層心聲，引起廣大的迴響，這次開心邀請到重慶市貴賓，開拓兩岸發展，彰化素來和大陸城市往來密切，和重慶更有近10年來往來，彼此如親人般，這次透過論壇進行更深度交流。

謝典霖表示，企盼創造青創的園地，希望彰化青年不會被大環境不景氣所困，簽署合作意向書，打開一扇窗，彰化縣有極好的自然人文環境和優秀的人力資源，透過彼此互動，更正向的成長，帶給青年更多創業與築夢的機會。

重慶市青年聯合會祕書長李鵬表示，首次到彰化，感受彰化父老的深情厚意，近年來各界互動交流頻繁，重慶也舉辦系列台灣周活動，重慶是大陸長江上游經濟中心，也是台資西進重要的基地，企盼持續擴大兩岸文化經濟交流合作，吸引更多台灣青年來創業、就業，發現更好舞台。

培養未來企業家

論壇也邀請重慶市自貿辦運行推進處處長張寧專題演講，分享從台港、日本等國際合作及招商引資等領域研究和實際經驗，協助青年迅速掌握創業商機並進行投資策略。

重慶市青年創新創業服務中心副主任陳際秋表示，青年充滿熱情，但創業沒經驗、沒資金等，服務中心就展開了一系列開展創業培訓課程，並打造多元平台，培養未來企業家。

重慶市兩江新區青年聯合會主席范宇也介紹兩江新區是長江上游地區的金融中心和創新中心，是對外開放重要門戶、科學發展的示範窗口，更為青年創業、就業提供政策支持和生活保障，制定優惠的政策。

彰化縣議員曹嘉豪、劉淑芳、陳一惇也分別從大環境面臨的困境、青年創業應該具備的態度等，期盼台灣青年能夠重視對所居地事務的關切，透過兩岸與談交流，能有更多的吸收與學習的機會。

(中國時報)