互聯網時代 一地辦公全球服務

2017年12月26日 01:32 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣議會透過地方治理論壇，舉辦兩岸城市與青年交流，盼引進重慶青創園區的經驗與資源，為彰化地區的青壯人口創業找到一個好的出路，並借重城市交流經驗分享，促進彰化縣對大陸相關城市的交流力度。

重慶市青年創新創業服務中心副主任陳際秋表示，青年有激情、有熱情、有想法，但缺乏資金、經驗與資源；針對青創者的「三缺」，服務中心實施三項計畫、打造四個平台、營造一個創業生態圈，為青創者提供政策諮詢、導師輔導、項目推薦與創業培訓等服務。

陳際秋指出，「農村青年致富帶頭人培養新芽計畫」由80名帶頭人成立導師輔導小組，帶領有意創業者走好第一步；另有針對初創期青年的「未來企業家培養青鋒計畫」、在職青年的「城市創新人才培養計畫」。

她說，宣傳展示、創業培訓、創業大賽選拔和資源對接四大平台，讓有志創業的社農青年，透過訓練營、成長班和選拔賽累積經驗與優勢，成功者則將經驗放入「青創超市」，並捐款提供資金幫助更多青年複製、依循模式創業。最後以招募逾千名會員的青年創新創業促進會，作為青創者交流的生態圈。

重慶豬八戒網路有限公司副總裁呂銘傳，身為資深品牌戰略專家，在大陸工作14年，曾先後待過北京、上海等國際大城市，最後選擇在重慶創業；他強調，豬八戒網路作為全球最大的人才技能交易服務平台，近11年已累積1300萬個自由職業工作者，成為供應技能服務的商店公司，自詡成為大陸規模最大的孵化器、產業的推進器。

他說，互聯網時代打破傳統體制，給年輕人很大的機會，憑藉雙手、實力、智慧，而非學歷，在網路平台上應用大數據，實現「一地辦公、全球服務」；目前每個月平台交易金額高達2、3億元人民幣，每天至少有1000個公司被孵化出來。

重慶市兩江新區青年聯合會主席范宇說，兩江新區身為國家級開發開放重點新區，集萬千寵愛於一身，全球知名的汽車工業、筆電與手機等3C電子產品生產，還有全球五大機器人都在兩江新區設廠落戶，並以流行的順口溜強調，「十年前錯過天津濱海，現在別再錯過重慶市兩江新區」，呼籲兩岸青年走出校園後，帶著自己的夢想到新區來闖闖。

(中國時報)