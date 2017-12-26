蓋渡假村濫墾 山林變禿丘

2017年12月26日 04:10 中國時報 郭韋綺 、 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市仁武區觀音湖段山坡地，遭不肖業者以合法申請農地利用，卻違法濫墾剷平山林開發小木屋渡假村。橋頭地檢署出動空拍機監測，赫然發現整座山已被挖成禿丘，開挖面積有147座籃球場大；日前依違反水土保持法、竊占等罪嫌傳喚彭姓工班等4人，訊後3至5萬元交保，蔡姓承包商因屢傳不到，已簽發拘票追緝。

4工人交保 拘捕包商

據了解，全案包商以為神不知鬼不覺，詎料，水土流失致使一位民眾騎車路過「犁田」，意外踢爆不法濫墾。

受傷民眾向警方報案，通報高巿府水利局後確認，水利局將相關資料移送橋頭地檢署，橋檢日前接獲高市水利局通報，有不肖業者「以合法申請許可掩飾濫墾超挖」，計畫興建小木屋、別墅經營渡假村。

檢警調查，蔡姓包商去年8月中旬與彭姓、黃姓地主簽訂土地合作開發工程，以從事農地利用的名義申請開發觀音湖段山坡地，雖擬具一份簡易水土保持計畫，但經核准後，卻未依原計畫施作整坡，而是雇來挖土機、堆土機等大型機具，在原核定區域範圍外的山坡地，大肆整地、開挖山壁，以及施作擋土牆。

檢調從空拍景像清晰可見，原本青翠茂密樹林被剷平，地表土石裸露成禿丘，初估開挖面積約6萬1650平方公尺，相當於147座籃球場，堆積土方猶如2座小山，開挖範圍也涉竊占台糖地及私人土地。

美景吸客 竊占台糖地

檢警研判，近年來觀音湖逐漸轉型成觀光湖泊，當地登高視野遼闊，可以遠眺義大世界摩天輪，加上環湖自行車道已完工，湖光山色引人入勝，每逢假日吸引許多遊客造訪，不排除業者正是相中此地美景當賣點攬客，進行觀光渡假村開發案。

檢調日前會同高市都發局、地政局、水利局到現場會勘，並兵分多路帶回涉案彭姓、黃姓、嚴姓、曾姓工人，由於4人都是受雇於蔡姓包商，但蔡男不出面，檢方已簽發拘票，緝捕他到案，以釐清案情。

另遭濫墾山坡地緊鄰道路，水土流失嚴重，下大雨恐有土石流潛在危機，相關機關已命盡速回復原狀，維持國土原貌。

(中國時報)