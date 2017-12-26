強化反恐 除暴特勤隊成軍

圖為該隊平日於搭建的模擬攻堅場地訓練。（胡欣男翻攝）

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中國時報
／台北報導
刑事局改制原有的警備隊，「除暴特勤隊」25日正式揭牌成軍，3種不同任務的戰術訓練服同步亮相。（胡欣男翻攝）

為強化我國反恐能量，並落實反毒、打詐、掃黑、肅槍治安工作，刑事局25日正式成立「除暴特勤隊」，隨即出任務攻堅逮人，刑事局長劉柏良表示，該支隊伍依3種不同任務各穿不同的戰術訓練服，未來在保一總隊維安特勤隊外，將是國內另1支「飛虎隊」。

刑事局在國家反恐計畫中，負責重大刑案的攻堅、營救人質與逮捕任務，在國際恐怖攻擊情勢日益嚴峻之下，刑事局經1年7個月努力爭取，上月獲警政署核准，將原有的警備隊霹靂小組，改制為除暴特勤隊。

這支隊伍與保一維安特勤、各縣市霹靂小組不同，刑事局除暴特勤，將擔綱警政署掃黑「除暴專案」的主力攻堅逮捕部隊，還因任務不同，分為「山區緝毒」、「狙擊行動」與「攻堅圍捕」3種任務分組，各有不同的戰術訓練服，除原有的藍衫傳統，另加入迷彩與綠色元素。

山區緝毒組為配合掃蕩隱藏於山區的製毒工廠、圍捕山區逃犯，設計新式防彈頭盔、綠色操作訓練服、防彈背心、戰鬥靴等，並配戴M4突擊步槍、克拉克19型手槍。

狙擊行動組則穿戴「多地形迷彩」偽裝任務服，持SIG-SSG-2000型狙擊槍、M4短程半自動支援狙擊火力、SIG-P226型手槍、沙色戰鬥靴、黑色防火頭套，具新時代特警思維。攻堅圍捕組則是傳統藍色操作訓練服，配MP5衝鋒槍、克拉克19型手槍。「藍衫軍」形象在早年圍捕「惡龍」張錫銘時的激烈槍戰，已深植民心。

刑事局說，特勤隊成員26人，來自各縣市警局的霹靂小組菁英，平日利用國道公路警局的靶場，搭建模擬攻堅場地訓練，並經過實戰演練，展現不錯成績。

(中國時報)

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