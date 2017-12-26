9小時環台狂飆 3人被起訴

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中國時報
／台中報導

車聚社團「瘋狂班」，今年3月邀約至少19輛以上超跑或雙B跑車，挑戰深夜飆車超高速環島一周，還有車主高調直播在高速公路上、儀表板顯示320公里的超高速，創下9小時環台一周的「佳績」，結果除遭國道警方依法開罰，還依公共危險罪嫌送辦，台中地檢署25日將3人起訴，另16人獲緩起訴，須繳國庫3萬至5萬元。

起訴指出，30歲田男、47歲陳男、和26歲吳男及何男等共19人，透過臉書「瘋狂班」車聚粉絲團聚集，要挑戰8小時環島，今年3月4日晚間9時，分別駕駛雙B跑車等百萬名車，在國道5號石碇服務區集結後，一路飄至花蓮接台11線公路抵台東，繼續行駛南迴公路至屏東，再由南州交流道上國道3號，一路往北狂飆至隔天清晨6時，完成繞台一周。

過程中，有車友透過臉書高調開直播驚險飆車過程，還秀出儀表板顯示最快車速高達320公里；參與車友一路飆速，在國道3號最高速為241公里；在烏日快官路段，以行駛距離和時間換算，測得均速為259公里。

警方得知成立專案小組，函請宜蘭、花蓮、台東、屏東等縣市警察局協助，經2個多月比對，揪出參與飆車的車主。部分車主到案後辯稱：「速度表壞了，不知道速度。」還有部分參與者刻意裝置「翹牌器」旋轉架、翻轉車牌躲避查緝，成了落網之魚。

檢方偵結，考量其中16人無前科，予以3到5萬元緩起訴；田男等3人因另有前案，被依公共危險罪嫌起訴。

(中國時報)

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