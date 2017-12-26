母抱嬰玩蛇板 兒推一把害妹摔死

一名媽媽抱著女兒玩蛇板，因兒子推一把不慎跌倒，1歲多女嬰撞擊護欄，送醫不治。（李文正攝）

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中國時報
／台北報導

陳姓夫婦23日上午帶著一對兒女，在北市內湖住家附近的公園溜冰場玩蛇板，陳妻手上還抱著1歲多的女嬰，身旁6歲的兒子，想要幫媽媽加速，從後方推母親身體，導致母親重心不穩跌倒，懷中女嬰頭部不慎撞及一旁的鐵護欄，送醫不治，全案刻由士林地檢署會同警方偵辦。

警方調查，44歲的陳男與39歲的邱女，婚後育有6歲男童及1歲女童，陳男則是名律師，邱女則是一般的上班族。一家人在上周六上午，到內湖住家附近的成功公園遊玩，而夫妻2人都有玩蛇板1到2年的經驗，4人在溜冰場裡面玩蛇板。

上午11點多，陳妻手上抱著女嬰，站在欄杆旁欲站上蛇板，一旁6歲兒子看到媽媽正要起步，想要幫助加速，因而從後方推母親背部，卻因蛇板僅2輪，要靠平衡並扭動腿部往前移動，媽媽疑似重心不穩，往旁邊跌倒，手中女嬰飛出，頭部撞擊一旁的鐵護欄，導致顱內出血。

陳當時站在一旁，見女嬰跌倒立刻抱起小孩並通知消防局，焦急地站在金湖路46巷等候救護車，而女嬰雖沒有明顯外傷，但嘴角滲血已經昏迷、並失去呼吸心跳，經送醫急救，仍在下午不治。

警方表示，陳妻在做筆錄時非常自責，認為是自己不小心害死女兒，過程中難過到無法言語，並由先生代為回答問題。檢方會同法醫相驗遺體時，陳妻不斷說「我錯了」且不斷痛哭，情緒始終無法平復，檢察官考量夫妻2人遭逢喪女之痛，將再傳喚陳妻到庭，釐清責任。

檢方表示，由於6歲男童在法律上還不具有行為能力，且非故意要推倒母親，不應苛責男童，至於母親是否有過失致死責任，檢方依父親說法，初步認定妻子並非首次玩蛇板，技巧上應能判斷危險及考量蛇板的危險性，不應手抱女嬰，但也認為女嬰死亡父母所受的心理責難，應超過法律處罰刑度，須再進一步釐清。

(中國時報)

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