2017年12月26日 04:10 中國時報 李佳玲 、 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

國手變車手！2013年在全中運舉重項目保持4年個人紀錄的國手葉富貴，在代表台灣遠征杜拜亞青盃時受傷，卻因缺錢失業，誤入歧途淪為詐騙集團車手。苗栗警方25日南下拘提葉嫌到案，才知他昔日輝煌背景，訊後依詐欺罪移送苗栗地檢署，檢方諭令2萬元交保，他仍籌不出保釋金，改限制住居。

警方調查，葉富貴畢業於台南大內國中，在國中時期是名舉重好手，2013年全中運以抓舉83公斤打破全中運紀錄、以挺舉107公斤打破全國青少年紀錄，更是2013年總統盃50公斤級舉重錦標賽的紀錄保持人。也曾代表國家參加杜拜亞青盃少年組比賽，卻因受傷而退出體壇。

警方表示，葉透過臉書認識車手頭，車手頭要他5月18日搭車到台中工作，後來才知道是要幫詐騙集團提領贓款，酬勞2％，葉先是在三義ATM提領贓款，之後和同夥一路南下提領贓款，5月24日被台南新營警方查獲，查扣贓款45萬元，當時並未發現他曾在三義提款。葉富貴交保後，僅靠到工地綁鋼筋工作賺取1天1800元為生。

苗栗警方偵辦車手案，鎖定葉富貴涉嫌，25日前往台南拘提到案。獲悉葉嫌過往在舉重項目優異表現，對他誤入歧途也感到唏噓。沒想到，葉被移送地檢署後，連保釋金都付不出，最後檢察官同情他的遭遇，僅限制出境。

(中國時報)