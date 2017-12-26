柯過3關 綠營禮讓幾成定局

2017年12月26日 01:32 中國時報 劉于翔 ／台北報導 ／台北報導

近期，台北市長柯文哲逐漸修正「柯式自走炮」炮彈落點，批評民進黨的聲量明顯驟減，企圖淡化綠營基層對他的不滿情緒，偶一放炮，也是為了維持個人媒體聲量；由於民進黨高層固守「寧可禮讓柯P，也不讓國民黨贏」最高戰略原則，全黨上下雖不甘心，卻只能選擇放手。儘管雙方各懷鬼胎，但綠營2度禮遇柯文哲態勢明朗，幾成定局。

降低不滿 批評聲驟減

北市執政第3年，柯文哲踏入連任關鍵期，其中，6月台北農產公司人事案、8月世大運，還有即將變成「生鏽鐵蛋」的大巨蛋，被綠營高層當成檢視柯文哲能否順利取得2度禮讓門票的3道關卡，考驗柯157的IQ，也測試他的政治EQ。

原本多數人認為，就算柯文哲能夠喬定北農人事，但世大運肯定灰頭土臉，萬萬沒想到，藉助天時、地利、人和之便，柯竟然一一衝破關卡，不僅達陣，還創下獎牌總數歷史紀錄，讓低迷多時的民調滿意度瞬間翻轉。

世大運一戰 翻轉民調

搞定北農人事，靠的是與新系合縱連橫，取得利益平衡的結果；世大運舉行期間，先是反年改團體鬧場，其次近半個月之內幾乎日日天晴、無雨無颱，最後加上90面獎牌助威，讓世大運變成史上大驚奇；9月下旬，民進黨全代會主席團技術性通過「柯文哲條款」，眼看三道考驗已去其二，柯文哲頭過身就過的局勢大致明朗。

但俗話說，「人來運，連城牆也擋不住」，就在10月最後一天，台北地檢署突然宣布起訴遠雄老董趙藤雄，北檢臨門這一腳，形同錦上添花，順勢拔掉卡在柯文哲喉中已久的刺，趙藤雄遭起訴有罪，讓柯市府得以暫時從大巨蛋案旋渦脫困。

柯文哲三道考題「All Pass」，讓民進黨高層刮目相看，儘管綠委姚文智在牛棚熱身多時，但缺少派系奧援，未獲黨內高層欽點，民調又落後一大截，就像「虛擬」參選人，並不構成真正威脅。可以預見，柯文哲2018連任之戰，唯一勁敵就是國民黨整合出線後的人選，至於能否像2014年大選一樣狂吸85萬票？就看他如何延續這股好手氣。

(中國時報)