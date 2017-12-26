網紅公務員 葉元之擬選議員

葉元之被點名將挑戰板橋區議員，對此他認為目前會先把分內工作做好。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

從剪綵王到叫賣哥，新北市副發言人葉元之角色多元，多次槓上中央，網路討論聲量高堪稱「網紅公務員」，據悉明年他將投入新北市第四選區（板橋區）議員選舉，但他低調表示，目前擔任副發言人，先把分內工作做好。

創意十足擅長行銷

今年42歲的葉元之，擁有台大與美國南加大雙碩士學位，目前也是師大博士候選人，一路從外商公司、桃園縣政府到新北市政府，當過經發局專員、民政局專委、一直到新聞局主任祕書，更是朱立倫競選兩次新北市長重要競選幕僚，堪稱朱立倫嫡系子弟兵。

葉元之年輕創意十足、口才絕佳，更擅長市政行銷，例如他將民進黨議員揶揄朱立倫的「剪綵王」，透過網路影片的自娛kuso方式，轉化成宣導新北重要建設，網友這才知道，原來朱立倫不是「剪綵王」而是「建設王」。

新北市近來在爭取中央預算屢受挫，他也多次透過臉書槓上蔡政府，左打總統府發言人黃重諺、右打台北市長柯文哲，更嗆新北市長擬參選人陳景峻「多做功課，搞清楚狀況後再來批評」，可說是藍營少見的「戰將」。

朱立倫嫡系子弟兵

地方人士指出，目前新北市第四選區（板橋區）共9席名額，現任國民黨有周勝考、林國春、曾煥嘉及劉美芳4席，綠營則有何博文、王淑慧、黃俊哲3席與1席無黨籍李婉鈺，因張宏陸轉戰立委成功，懸缺讓藍綠人馬都躍躍欲試，葉元之被點名挑戰該區議員席次。

面對外界勸進不斷，葉元之說，感謝大家關心動向，目前他仍是市府副發言人，一切以市政工作為主，無暇思考未來規劃。

(中國時報)

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