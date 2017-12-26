為花蓮接棒 徐榛蔚準備好了

花蓮縣長傅崐萁（右）25日在就職8周年活動上說「我們會更加的努力！」宣示交棒給妻子、立委徐榛蔚（左）意味濃厚。（本報資料照片）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮縣長傅崐萁8年執政，民調表現居高不下，25日舉辦就職8周年感恩會，傅崐萁特別幫正在國會審查中央政府總預算案、不克出席典禮的縣長夫人徐榛蔚，感謝縣民的疼惜與栽培，強調未來「我們會更加的努力！」被視為宣示「交棒」的意味濃厚。

民調遙遙領先對手

徐榛蔚2016年當選不分區立委，一年多來在國會為花蓮喉舌，10月時爭取客家預算槓上客委會主委李永得一戰成名，夫婿也稱讚徐榛蔚在立法院的表現「比我還好！」傅崐萁任期即將在明年屆滿，一番話引起外界聯想。

無黨籍的傅崐萁，自嘲在藍綠執政下，沒有中央支持，憑著「為民服務」的堅持，繳出亮麗成績單，徐榛蔚在丈夫8年「五星級」政績加持下，加上「縣長夫人」、「花蓮好媳婦」形象深植人心，艾普羅民調公司最新民調發現，徐的支持度高達51.3％，遙遙領先檯面上的藍綠對手。

綠營苦無戰將一拚

此外，民進黨在花蓮縣長選舉，已連續2屆未推人選，目前苦無戰將一拚，黨內屬意的行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛支持度還不到1成，許傳盛坦言努力還不夠，會加倍努力，另一名實力較強的立委蕭美琴，民進黨目前也不放棄勸進。

有意爭取百里侯提名的國民黨籍縣議會議長賴進坤，去年花蓮市長補選疑為綠營候選人站台，上月遭縣黨部決議停權2年，恐失去黨內初選資格，對於是否脫黨參選，甚至與民進黨合作，賴進坤迄今不願鬆口，然而民進黨內對於合作案也難有共識。

(中國時報)

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