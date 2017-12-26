林智堅以逸待勞 藍5將備戰

下屆新竹市長選戰，林智堅挾政績與民調優勢拚連任，國民黨5位有意參選人誰將出線迎戰，備受矚目。圖為2014年當選新竹市長的林智　堅。　（本報資料照片）

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中國時報
／竹市報導
許明財。（陳育賢攝）
李國璋。（陳育賢攝）
呂學樟。（陳育賢攝）
林耕仁。（陳育賢攝）

下屆新竹市長選舉，以目前情況看來，是民進黨的現任市長林智堅，「好整以暇」等待國民黨從5位有意參選的人選中，推出最佳候選人對戰，前市長蔡仁堅也不排除參選，時代力量則還在討論中，林智堅是挾政績與民調加上執政優勢迎戰。

國民黨下屆市長人選，從本屆敗選後，即不斷傳出有人表態有意角逐參選，包括上屆即有意參選且投入黨內初選的議員兼黨團書記長林耕仁、前立委兼市黨部主委呂學樟、欲捲土重來的前市長許明財、市議員鄭正鈐與日前剛宣布參選的李國璋，5人各有各的擁護者，基層實力都不錯。

呂學樟迴避參加初選

而國民黨中央已確定將以全民調作為市長候選人選的參考，並將在2018年元月2日公告，3日至5日登記領表，元月中旬進行民調，20日將結果送交黨中央提名小組，元月31日若經中常會通過，即可公布提名人選，但是否民調最高就能獲提名，各界也都在看。呂學樟更因是黨部主委，球員不兼裁判，不會參加初選。

林耕仁、許明財深耕

本屆大動作宣布參選市長且從不間斷的林耕仁，最早表態且豎立參選形象廣告並成立參選市長服務處，其挾5屆市議員資歷，多年耕耘基層，並多次表示，參選絕對是「當仁不讓」。

許明財本屆尋求連任時敗給林智堅，兩人僅差距0.51％，值得一提的是，原民進黨籍的前市長蔡仁堅也搶下了40480票，顯示蔡仍有相當的擁護者。

李國璋、鄭正鈐清新

李國璋是現任市議員，是國民黨中最晚宣布投入市長選舉的人，不過，其風格清新，過去也曾擔任過竹市農產運銷公司總經理，基層也有不少擁護者。

鄭正鈐則是4屆市議員，2016年曾代表國民黨參選立委，不過，最終以7萬9951票，敗給民進黨立委總召柯建銘的9萬642票，當時時代力量的邱顯智也拿下了3萬6309票。

(中國時報)

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