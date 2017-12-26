藍志在拿下市長 議員過半

2017年12月26日 01:32 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

街頭運動起家的民進黨，執政後問政改採溫和理性訴求。（本報資料照片）

明年九合一大選，台中市議員爭霸戰，14個選區及平地、山地原住民將選出65席市議員，預期比第二屆將會增加2席；國民黨淪為在野後，志在「拿下市長、議員過半」。市黨部主委陳明振說，市議員與里長透過勤走基層「接地氣」，並肩作戰力爭過半席次、保住議長。

台中縣市合併後，第一屆台中市議員選舉國民黨提名43人，卻因違紀參選過多導致票源分散，提名人很多以高票落選，開票結果國民黨只拿下27席。第二屆記取教訓避免重蹈覆轍，提名力拚當選過半數為目標，只提名34席，結果拿下27席。

國民黨勤走基層接地氣

因應明年市議員選戰，國民黨為保障現任市議員，特將提名分為2階段，第1階段以現任經所屬黨團推薦提名者為對象，經市黨部委員會審議通過，報請中央黨部核定提名；為配合市長參選人採聯合競選強度，被提名人須全力配合黨部規畫作業，違者將以黨紀議處，最重撤銷提名。

新人民調 可加權10％

國民黨為鼓勵新人參選，第2階段提名以非現任議員為對象，新人民調結果可加權10％，但排除具「政二代」身分的新人；新人指未曾參選公職及未曾登記爭取黨內或他黨公職候選人提名，35歲以下參選人，民調結果可加權15％，36歲至40歲以下，民調結果加權10％。

「老將不退、新人沒機會！」明年有意披藍袍出征的新人，以政二代為主，如前議長張宏年兒子張彥彤、前立委洪昭男的兒子洪子傑、前副議長陳天汶的女婿陳文政等；目前市議會副議長張清照是前議長張清堂的3弟，市議員顏莉敏為前立委顏清標的女兒。

陳明振指出，各區黨部及市黨部委員會12月底改選後，由新委員會來決定期程，針對下屆市議員選舉會提前布局，部分選區超額將進行協調，避免黨內有衝突發生；有些選區里長將更上層樓及新人投入選戰，包括東南區、中西區及屯區等，群英輩出，無論如何一定要保住議長寶座。

(中國時報)