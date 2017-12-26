新聞透視－張翁對決 兩個太陽延長戰

2017年12月26日 01:32 中國時報 呂妍庭

嘉義縣議長張明達以既有民意基礎打底，近日積極參與地方活動，爭取支持。（呂妍庭翻攝）

「兩個太陽」嘉義縣長張花冠（右）、立委陳明文日前出席阿里山冬茶比賽頒獎典禮，2人在台上沒互動，還刻意保持距離。（翁聖勳攝）

民進黨嘉義縣長初選未開放登記，嘉義縣議長張明達、前農委會副主委翁章梁兩陣營已打得火熱，雖兩陣營都強調這是一場沒有攻擊、謾罵的正面對決，但私底下火力全開，互挖牆角不說，虛虛實實的小道消息更是滿天飛，加上兩人背後分別有縣長張花冠、立委陳明文力挺，就算張、翁兩人對外界形容初選是代理人之爭不以為然，但「兩個太陽戰爭」加長版，絕對是這場初選的註解之一。

翁章梁勤辦說明會

翁章梁是陳明文十分信賴的政治幕僚，辭去農委會副主委一職，返鄉投入縣長初選，早有跡可循。當初他接任副主委時，地方就揣測是為選縣長鋪路，加上翁假日就回嘉義縣跑行程，陳明文和立委蔡易餘陪同出席說明會等大小場合時，皆高聲呼籲鄉親要支持翁章梁，翁章梁選縣長在地方政壇已不是新聞。

直到翁章梁在台北宣布辭官返鄉投入初選，參選起手勢展現背水一戰氣勢，讓地方刮目相看之餘，也深化反陳明文派的危機感。

只是翁章梁畢竟是政務官出身，基層民意薄弱，在陳明文主導下，派系樁腳全力拉抬翁章梁，小型座談會一場接一場辦，目標是超過200場，現更在各鄉鎮舉行大型說明會，請來知名度高的民代和政治人物助講，加上公車站牌、大型看板廣為宣傳，翁章梁早積累出一定的民意基礎，又有派系加持，已足以跟深耕嘉義30年的張明達抗衡。

張明達雖然表態得早，真正起跑對比翁章梁實是較晚，尤其前半段因張花冠的態度尚不明朗，張明達陣營就算民意基礎穩固，也獲得不少黨內外同志支持，連藍營也有民代表態挺他，張明達予人的態度仍像他常掛在嘴邊的「自然就好」，好不容易等到張花冠展現態度，張明達陣營彷彿吃下定心丸，步步為營策略漸漸加溫。

張明達藍綠人脈通吃

目前嘉縣民進黨內部不只因支持的縣長人選不同而分裂，亦有挺陳明文派和反陳明文派的明顯競合，其中又包括張花冠與陳明文各自人馬的抗衡，加上藍營政治人物私下、明著支持張明達，錯綜複雜的政治網絡、黨派情結，讓這場縣長初選充滿變數。

尤其近日盛傳某一方以民調領先為由，向已靠邊站的黨內同志喊話，要他們不要誤判情勢快點歸隊，顯見就算初選採全民調，在綠大於藍的嘉義縣，兩陣營都希望營造出民進黨共主之姿，一舉拿下2018嘉義縣長大位。

(中國時報)