三民綠票倉 藍營力守4席

2017年12月26日 01:32 中國時報 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市第7選區三民區是綠營大票倉，目前現任8名議員，剛好藍綠各佔一半，民進黨將進行初選，可謂「老幹新枝」齊發聲，加上泛綠的綠黨、時代力量及基進側翼等，綠營呈現參選大爆炸的局面；而藍營也不遑多讓，以保有半數4席為最終目標。

本屆的民進黨提名5席，當選3席康裕成、何權峰及林武忠，洪平朗及林進興則是落選，如果再加上當時沒有入黨的鄭新助及代表台聯的黃淑美，綠營總共有5席；但是林武忠後來因案褫奪公權而喪失了議員的資格，改由落選頭的國民黨籍童燕珍來遞補，使得目前的席次為藍綠各占半。

新人輩出 綠將進行初選

民進黨目前檯面上有意參選的有現任的何權峰、康裕成、前議員洪平朗及市議員鄭新助的孫女鄭孟洳；立委李昆澤的助理、三民區寶玉里里長林恭正、立委趙天麟的助理張以理及前議長蔡見興的女兒蔡佳庭等共7人。

原本無黨籍的鄭新助在這屆任內加入民進黨，因年歲漸大，決定交棒給孫女鄭孟洳，且爭取民進黨提名；在本屆落選的洪平朗將捲土重來，遭褫奪公權的林武忠，下屆也無法參選，將擔任洪平朗的競選總幹事，為洪掌兵符。

另現任的黃淑美3年前以台聯黨身分參選，下屆仍會披台聯戰袍上陣。

民進黨高雄市黨部主委黃彥毓說，黨中央希望直轄市市議員在2018年5月底之前提名完成，地方黨部會建議席次，應以提名4至5席為原則，如果有意參選人數超過建議提名席次，則辦初選決定。

深耕基層 藍4人爭連任

藍營現任有黃柏霖、曾俊傑、黃香菽及童燕珍，4人也將爭取連任。

黃柏霖在擔任國民黨高雄市黨部主委時，曾提出「N+1」，就是希望現任的再加一席；他說，3年前國民黨最辛苦時，落選頭都是國民黨籍，三民區當時當選3席，現在民進黨執政有空汙、失業率高等議題，下屆國民黨應以提名4席較為恰當。

黃柏霖認為，國民黨應早日確定提名方式，擴大深耕基層，讓新人有參政空間，依政黨常態，應辦初選，讓民意來檢測，新舊人才都有機會參選，讓活水源頭進來國民黨。

另屬於泛綠的綠黨梁益誌3年前首度參選，拿下約8000票的亮麗成績，下屆可能再度參選；而時代力量及基進側翼也不會缺席，可望加入戰局。

(中國時報)