民進黨基層不服氣 訴求民調

2017年12月26日 01:32 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲與「盟友」民進黨關係緊張，黨內基層要求提自己人的聲浪未減，民進黨立委姚文智雖宣布參選，但民調與柯仍有大段落差，讓民進黨中央陷入兩難，預期明年3月才會決定是否與柯合作。黨內議員認為，除非持續做「三強鼎立」的民調去評估，否則直接斷定民進黨沒勝算，支持者不會服氣。

柯文哲昨上任滿3周年，早在去年任期過半時，柯就對外宣布競選連任，不論民進黨是否推人，都一定會「選到底」。亮出底牌後，這1年間頻對民進黨中央執政放炮，槓上外縣市綠營首長，惹惱基層選民，讓以勝選為考量的民進黨選對會陷入掙扎，雙方整合較上屆更添難度。

依民進黨明年各縣市選戰布局，台北市保留與柯合作彈性，加上選情較複雜，選對會預期明年3月才會確定方向，在初選明朗前，尊重個別黨員參選意願。儘管姚文智率先投入戰局，但現階段支持度不足，不被外界看好。

民進黨議員李慶鋒認為，選對會尚未處理到台北市，現階段民進黨候選人民調本就不會突出，且沒有任何機構「持續」進行柯與藍綠「三強鼎立」的民調，就算有也是羅列很多參選人。

他認為，民進黨或許可以不用提自己人，也許可跟柯重修舊好，但在黨內尚未動員，未觀察長期趨勢之前，就論調民進黨推自己人沒有勝選機會，令他相當不以為然，也無法說服選民。

至於柯的言行不斷挑戰民進黨底線，引發獨派不滿，揚言2018不再力挺，若屆時派人參選攪局，瓜分綠營票源，恐讓藍營漁翁得利。

民進黨議員王閩生說，若黨內有人要脫黨參選，民進黨也規範不到，但他認為北市選戰受各界高度關注，除非有強烈個人特質或選戰訴求，否則出現這種情況的機會不大。

(中國時報)