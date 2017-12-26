中和小太陽 張志豪接棒江永昌

前民進黨發言人張志豪將投入新北市中和區議員選舉。（葉書宏翻攝）

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中國時報
／新北報導

「我來自中和，中和是我的故鄉！」2018年新北市議員選舉將至，由於市議員江永昌轉戰立委成功，前民進黨發言人張志豪有意接替，日前已正式宣布投入選戰。張志豪表示，很多人都認為他是空降部隊，其實他是土生土長中和人，對中和有濃厚情感。

張志豪表示，從小在中和員山路長大，2004年大學畢業後第一份工作擔任立委趙永清助理，當時與師兄江永昌一起騎著機車跑攤、發面紙，隨後轉往民進黨文宣部服務，一路從基層做起，陪同總統蔡英文打選戰。

張志豪表示，幕僚的出路有很多，可以繼續擔任專業幕僚給予專業建議，但他對於中和始終有一份使命感，他自許是「中和小太陽」，要傳承趙永清、江永昌的責任，因此決定回到基層，想替更多的鄉親服務，他笑稱：「黨中央的歷練就像是出國深造，最後還是要回到故鄉服務。」

張志豪認為，市議員要給市府更前瞻的建議與想法，市容景觀一直是市民所關注的，中和高壓電塔地下化後可以有更多綠地，另外，大街小巷的電箱、有線電視業者的線路都是未來可以改善的地方，期許中和每年要有一條示範道路。

張志豪表示，未來將爭取更多綠地，提升中和人的生活品質，監督捷運施工進度，縮短施工造成的交通黑暗期，另外，中和遠東工業園區以傳統製造業為主，將與江永昌一起向中央爭取，提升研發動能與電商產業結合，作為研發新創基地，增加中和在地就業的機會。

(中國時報)

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