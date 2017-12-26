傅崐萁自豪施政引領潮流

2017年12月26日 01:32 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣長傅崐萁25日在花蓮車站前廣場舉辦就職8周年感恩會，細數任內各項政績，他在8年前早已預見孩子的教育不能等，領先全國開辦「上學0元」、「免費營養午餐」等措施，並向下延伸至學前幼兒階段，全部由政府負擔，自豪「現在就連日本國也要跟進了」。

傅崐萁在就職演說上，細數國中小學免學費、免費午餐讓家長一片叫好，更宣布全台最便宜，總價250萬元全國唯一「有房有地」的青年住宅，可望在明年底興建完成，欣慰年輕人可以根留家鄉安心成家，不用再當一輩子的房客，落實居住正義。

傅崐萁說，花蓮資源雖然極度貧乏，但「再苦不能苦孩子」，在教育政策上不縮水，包括公立幼托免費、私立幼托一年補助3萬，4至15歲讀書完全免費，包含課本、營養午餐、課後輔導及學雜費等也都全免，就連日本首相安倍晉三也都學他，12月初通過教育無償化法案，比花蓮還慢了8年。

典禮結束後，傅崐萁拿起掃帚，循例帶領縣府局處首長、環保志工一同掃街做清淨家園，展現對花蓮土地的熱愛，傅崐萁賣力掃地、彎腰撿垃圾，一旁婆婆媽媽紛紛揮手大喊「縣長辛苦了，加油！」傅崐萁笑說，他當兵時掃了2年的地，掃起地來一點都不會累。

傅崐萁還透露，自己15歲開始打工，18歲半工半讀，當兵除了掃地、水泥工技能，每日天還未亮就要揉麵團、煮豆漿餵飽部隊生活，因此他做的饅頭不但超好吃，有了這些經驗，讓他服務縣民也更加賣力，目標在最後一年任期，要更加努力衝刺，翻轉花蓮。

(中國時報)