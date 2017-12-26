許明財捲土重來 民調呼聲高

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中國時報
／竹市報導

2014年以39歲最年輕市長之姿當選的林智堅，上任以來施政多讓市民有感，特別是注重親子戶外大型互動活動，成功獲得竹科年輕選民支持。不過竹市選舉結構仍是藍大於綠，本屆市長選舉林智堅僅以1014票，險勝爭取連任的國民黨籍許明財，下屆選舉能否維持翻轉局面有待觀察。

國民黨目前有意角逐下屆市長人選，包括市黨部主委呂學樟、市議員林耕仁、鄭正鈐、李國璋，及捲土重來的前市長許明財，據傳在未公開的市長培育計畫民調中，許明財3度都是最高，是否將代表藍營上陣？端看明年1月2日公告的國民黨新竹市長黨內初選機制。

在現任執政的優勢前提下，國民黨想要在新竹市重新拿回政權，除了必須團結凝聚整合各方人馬勢力，如何突破林智堅個人魅力及強勢領導風格，重新贏得風城選民認同，是下屆市長選舉最重要的戰略布局。綜觀目前有意參選藍營人選，雖然都各擁一定民意實力，但要挑戰現任執政團隊，恐怕還要經過一番努力。

值得觀察的是，2018新竹市長選舉，不啻是2020總統、立委大選民進黨驗收在地執政成果的前哨戰。本屆總統選舉，民進黨以41615差距票擊敗國民黨，立委選舉中，民進黨也以10691票差距勝過國民黨，傳統藍大於綠的新竹市是否已成為國民黨的「艱困選區」，考驗藍營市長參選人及操盤手智慧。

(中國時報)

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