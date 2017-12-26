綠爭取席次極大化 搶攻議長寶座

2017年12月26日 01:32 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市議會第二屆議員席次藍大於綠，為讓市長林佳龍市政建設未來4年能夠順利推動，綠營積極布樁新青年軍投入各區市議員選戰，期能拿下過半席次。民進黨市黨部主委何明杰說，黨部積極評估各區實力原則，如何將明年當選席次極大化爭取過半，目標是下屆議長寶座。

縣市合併後台中市第一屆市議員選舉，民進黨提名31人，開票結果除國民黨27席、民進黨拿下24席，台聯及親民黨各1席、無黨籍10席；第二屆民進黨市黨部採高額提名33席，讓競爭激烈選區擔心瓜分票源，結果民進黨得27席、親民黨2席、無黨籍6席。

民進黨積極栽培新人投入選戰！初次新人年齡35歲以下，爭取黨提名條例部分，新人可民調加權最高達20％，並排除「現任」1到3類公職（現任總統、副總統、立委、直轄市長、直轄市議員、縣市長）的配偶或3親等加分的「政二代條款」。新人、新住民民調可加權10％等。

讓新人加分，對新人有一定程度幫忙，不僅公平也讓年輕人有勇氣參與。台中市長林佳龍稱其為「新青新方案」，幫助新人、青年、新住民加權，趁著民進黨今年30而立，給下一個世代一個機會。

綠營政二代有意角逐者，包括前台中市長張溫鷹女兒陳俞融、前議員蕭杰兒子現任里長蕭行凱、前民進黨部青年部主任黃守達、現任吉龍里長李國楨、公館里長謝錫宏，前力立委謝欣霓的胞弟謝賢；林佳龍子弟兵，已掛看板有豐原區的劉厚承、大烏龍的張家銨等。

何明杰表示，明年市議員選戰，可確定的是一定會提名過半，至少33席，但不見得會高額提名，必須精算各區實力原則；目標是議員過半、拿下議長寶座，讓民進黨在中市能完全執政。

(中國時報)