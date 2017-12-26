綠已亮牌 藍營選將還在喬

2017年12月26日 01:32 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

前青輔會主委李允傑（右二）在街頭拜票，積極打響名號。（廖素慧攝）

2018嘉義市長選舉，民進黨已提名涂醒哲競選連任，國民黨仍舉棋不定，議長蕭淑麗躍躍欲試，前青輔會主委李允傑最先表態，前市長黃敏惠還是三緘其口，藍綠內部各自有隱憂，綠營有不能輸的壓力，藍軍力圖「收復失土」，藍綠都面臨一場硬仗。

涂醒哲力拚連任

涂醒哲排除黨內眾議、勸退之傳聞，獲得提名競選連任，雖然綠營仍有些許雜音，但已不足以懸念，然而綠營執政下的南台灣，明年縣市長選舉，嘉義縣、台南、高雄都是民進黨黨內初選的「內戰」後即可望大局底定，算起來嘉義市是艱困選區，要與藍軍短兵相接。

涂醒哲執政3年，政績民調一路低迷，他對外界公布的民調有自己的解讀，反倒強調市府自做民調施政滿意度高達6成，但口口聲聲不相信民調的他，最終也用民調說服民進黨中央提名他，這樣的邏輯十分微妙。

涂醒哲自認是做事的人、不喜歡官場逢迎作風，但市府局處首長頻換將、與市議會關係及地方人士的互動屢傳出爭議，議員吳上明在議會曾公開勸勉「政通人和」，但「涂式溝通風格」仍三番兩次惹議。

雖說涂醒哲的政績、人和都讓綠營內部頗有微詞，但誠如民進黨嘉義市立委李俊俋所言「單純就好」，言下之意是既已提名涂醒哲，內部會整合，至於相挺的力道，則如人飲水，冷暖自知了。

相較於綠營內部整合，國民黨內部分歧問題非一朝一夕可以化解，藍營一直希望能透過協調產生人選，但是隨著黨中央宣布各縣市採全民調初選，透露出協調的可能性低，喬不出人選。

李允傑首敲戰鼓

如此一來，團結對外無異是緣木求魚，增加綠營贏的空間，綠營人士不諱言指出，涂醒哲汲汲營營爭取競選連任，也是看準國民黨整合難度高，分裂的藍營是大可見縫插針的。

國民黨蕭淑麗、黃敏惠2個女人的戰爭，仍繫於黃敏惠家族與蕭家班盤根錯結的政治恩怨難以化解，黃、蕭雙方陣營在選舉路上，一路纏鬥不休，屢次選舉，都是站在對立面。

2014涂醒哲與陳以真的市長之戰，黃、蕭兩陣營彼此節制，但貌合神離，內部分歧，最終讓涂勝選，2018不論藍軍是黃敏惠回鍋再戰，或蕭淑麗扛戰旗、新人李允傑初試啼聲，一旦分裂甚至倒戈相向，想勝選的難度很高。

(中國時報)