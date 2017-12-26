中山國小改名 藍綠議員交鋒

2017年12月26日 01:32 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

第6選區旗津、鹽埕多為老社區，7成選舉人數住在鼓山區，其中高美館重劃區近年來因大樓、豪宅林立，人口聚集，是最大票倉。去年2月遷校的中山國小，學區畫分是全選區之首的龍水里，因改名問題，使得藍、綠議員交鋒。

旗鼓鹽選區共計72里，2014年大選總選舉人數15萬1075人，其中鼓山區就有10萬5946人，而鼓山區38里，人數破萬的有龍水、明誠、龍子3里，3里合計4萬3334人，等於全選區有超過1／4，就住在美術館凹仔底、農16。

中山國小去年2月從鼓山三路底遷校到高美館第一排，拋出改名的民進黨議員李喬如、簡煥宗認為從土地取得過程，改校名有正當性，但國民黨議員陳美雅以校友之姿，抨擊入學及教育品質未解決，此時炒作改名反而撕裂情感。

上月28日，多名中山國小歷屆家長、校友、教師聽到學校可能改名，利用巿政總質詢跑到巿議會舉牌陳情。陳美雅認為，改校名讓有57年歷史中山國小就此不見，且當務之急應是解決設籍當地學生仍無法全數入學的問題。

贊成改名的李喬如指出，現中山國小所在地是當時美術館特區重劃時，土地所有權人的抵費地。在地居民對這所學校充滿期待，也希望符合在地社區特色，所以若以土地取得過程的角度來看，更名為美術館小學無可厚非。

簡煥宗舉2006年8月更名「後勁國小」與「後勁國中」兩校為例，一開始分別以和平國小、和平國中之名，創校於1952年、1978年，直到2005年，後勁地區家長、里長、地方人士大聲疾呼、連署，校名才與當地名符其實。

議員蔡金晏反對改名，他說中山國小是遷校，並不是新設學校，回歸教育本質，辦學品質才是重點，改不改名並不是那麼迫切，假始有一天真有改名的共識才來討論也不遲，現在應兼顧學生、教師、校友等情感上的感受。

(中國時報)