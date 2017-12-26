戰神坐冷板凳 姚文智孤掌難鳴

2017年12月26日 01:32 中國時報 劉于翔 ／台北報導 ／台北報導

民進黨內談到選舉經驗，公推立委姚文智第一，從2014年9合1大選、2016年總統立委大選，到明年台北市長選戰，4年之內出馬競選3次，被喻為綠營戰神；但不同以往的是，此次參選不僅欠缺派系奧援，更無高層欽點加持，2大罩門變成姚戰神的「阿基里斯腱」，要挑戰民調翻轉向上的柯文哲，只能說孤掌難鳴。

姚文智本月17日舉辦「TAIPEI X 地殼」造勢大會，宣誓參選2018台北市長，同時扛起市議員選戰領頭羊重任，但尷尬的是，自身所屬的謝系掌門人謝長廷不見人影，反倒是新系立委段宜康與蘇系立委吳秉叡捧場出席，讓人誤以為是參選立委造勢大會。

透過小英後援會動員串連，當天現場湧入3000餘人聲勢浩大，但其實姚本人心知肚明，這是府院黨高層為了平息基層與獨派怒火，硬是把面子喬給他的結果，因為論實力，他的民調還比柯文哲差上一大截，雖然在牛棚熱身已久，卻始終得不到高層上場的指令。

姚文智強調，自己的政見比柯文哲好上百倍，所提出的改造地殼政策，除了廢松機是主軸之外，另外也要大動作進行老社區都更，透過容積獎勵機制公辦都更，在淡水河水岸建立都更平台。

姚還透露，包括都發局長林洲民等北市府官員都做得很痛苦，他支持大巨蛋解約，但拆不拆要看民意，他也批評柯文哲有很多藍營支持者的票，不能把柯再視為泛綠。如果讓柯跟藍營的人一起選，搞不好會造成分裂選舉，所以他強烈建議國民黨應該禮讓柯文哲才對。只是，姚文智喊歸喊，綠營高層能不能聽得進去，似乎才是重點。

(中國時報)