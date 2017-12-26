地方勸進 鄭世維不排除捲土重來

曾任第16屆台北縣議員的國民黨文傳會副主委鄭世維，口才便給、問政犀利，卸任後每天最重要工作就是上電視替黨「發聲」，地方人士希望他能捲土重來參選議員，替國民黨爭下一席，鄭世維表示，不排除參選可能，「現階段做好分內工作，會審慎評估。」（高鈞麟翻攝）

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中國時報
／台北報導

曾任第16屆台北縣議員的國民黨文傳會副主委鄭世維，口才便給、問政犀利，卸任後每天最重要工作就是上電視替黨「發聲」，地方人士希望他能捲土重來參選議員，替國民黨爭下一席，鄭世維表示，不排除參選可能，「現階段做好分內工作，會審慎評估。」

電視購物專家出身的鄭世維，2005年以新人之姿首度投入選戰，參選縣議員並順利當選。即使任內形象與風評頗佳，尋求連任時，因三蘆地區向來被視為綠營票倉，可惜最後還是失利。卸任後，曾被延攬到新北市果菜運銷公司任職，成績也有目共睹。

鄭世維指出，雖然不是蘆洲子弟，但搬來超過30年，早把蘆洲當成第二故鄉。蘆洲大小事，都當成大事處理，由於蘆洲發生過大囍市火警，任內特別重視消防議題，保障民眾生命財產安全，另外二重疏洪道綠美化、地方國中小教育經費，都是他當年積極爭取。

前國民黨祕書長李四川看中鄭世維犀利口才，力邀他出任文傳會副主委，專責上電視，替黨發聲。鄭世維從課綱、食安到一例一休，為維護民眾權益，在電視上辯論政策舌戰綠營人士，深受藍營支持者肯定。

鄭世維在蘆洲紮根許久，地方人士希望他能重披戰袍，面對不斷勸進聲，鄭世維說：「選舉有參選和輔選，每個位置都得有人做，將會評估後再做決定。」

(中國時報)

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