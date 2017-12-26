選情分析－心結難解 花縣議長恐爆內戰

2017年12月26日 01:33 中國時報 許家寧

花蓮縣議會長期藍大於綠，33席議員中藍營多達20席，國民黨籍議長賴進坤與縣長傅崐萁今年公開交惡後，連任議長寶座岌岌可危，甚至傳出傅為了穩定妻子徐榛蔚競選縣長位置，並顧及未來「府會和諧」，可能改推親傅議員挑戰議長寶座。

花蓮政治長年「府會一家親」，賴進坤廣結善緣，為人海派，今年2月還風光當選全國議長聯誼會長，創下花蓮縣議會紀錄，但接任會長前夕，多名議員策動罷免議長暗潮洶湧，甚至運作議會新龍頭傳聞甚囂塵上，計畫雖然最後流產，也讓賴進坤嚇出一身冷汗。

除了醞釀罷免賴進坤，早在去年花蓮市長補選後，賴進坤遭控為綠營站台，趁著賴出國嫁女時，縣黨部火速撤銷他黨籍，讓賴大呼「莫須有」，直指「幕後影武者就是傅崐萁」，過程猶如花蓮版「馬王政爭」，賴經提起訴訟勝訴順利保住黨籍，也從此與傅正式決裂。

賴傅2人心結難解，今年8月花蓮縣政府一紙要至議會「查帳」公文，惹怒議長賴進坤斥責主計處不尊重體制，讓檯面下較勁已久的府會衝突檯面化，賴進坤翌月宣布參選國民黨縣黨部主委、並表態爭取縣長提名，擺明衝著傅妻徐榛蔚參選縣長之路。

2人新仇加舊恨，從議會派系到角逐縣長大位之爭，一路廝殺纏鬥，不過戰局在10月峰迴路轉，賴進坤「主帥親征」參選縣黨部主委直選慘敗給「縣長派」的鄒永宏，11月花蓮縣黨部旋即召開考紀會，以「維護黨紀」為由，決議將議長賴進坤停權2年，殺得賴進坤措手不及。

自此本應監督縣府的議會，不但分裂成2派人馬，還出現「議長派」議員修理縣府，「縣長派」議員出面為縣府護航，不分藍綠、自家人互槓，更盛傳傅崐萁屬意擔任2屆議員的張正治角逐議長寶座，不過，賴進坤則僅是「靜觀其變」。

(中國時報)