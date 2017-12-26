謝文進拚連任 考驗跨黨整合

新竹市議會以新民意問政聯盟占大宗，以議長謝文進（中）為首，各區都有堅強陣容。（本報資料照片）

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中國時報
／竹市報導

下屆新竹市議員選舉，因新竹市從本屆的40萬餘人，增加到截至11月已有44萬717人，已篤定將可多加1席議員席次，市議會將成為34席次，加上下屆正、副議長選舉將改為記名投票，勢必更將激烈且受到矚目。

下屆市議員席次已幾乎確定增加1席，至於將增加在那個選區，則要待2018年5月視人口增加最多的選區落在何區才能確定，一般預料將增加在東區，讓東區成為12席，並有3席婦女保障名額。

而眾所矚目的正副議長選舉，無黨籍新民意問政聯盟的現任議長謝文進是勢在必得，本屆國民黨擁有14席，民進黨9席，無黨籍10席，總計33席，占多數席次的國民黨由前議長鄭成光角逐，但無黨籍的謝文進整合成功，在33票中拿下22票，順利連任成功，鄭成光則以11票挑戰失敗。

副議長部分則競爭激烈，無黨籍許修睿以18票勝出，民進黨鄭宏輝13票居次，爭取連任的副議長孫鍚洲2票，由許修睿當選，跨黨派關係良好、人緣極佳的許修睿下屆也是胸有成竹。

不過，本屆仍採無記名投票，下屆則修改成記名投票，各黨團一定祭出黨紀，絕對要支持自家人，每票都將攤在陽光下，誰跑票一清二楚，未來，不論市議員選舉結果如何，一般預料各黨派、陣營都仍恐將不過半數，加上記名投票，誰能跨黨派成功整合，將是獲選的關鍵。

(中國時報)

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