烏溪線 權力重組之際 新人爭出頭

下屆南投縣議員選舉，國民黨要確保議會席次過半。（本報資料照片）

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中國時報
／南投報導

南投縣議員選舉，烏溪線埔里鎮長周義雄、中寮鄉長張永輝都是兩屆任滿，有意回鍋選議員；另有多名議員將轉戰鄉鎮長，權力重組之際，新人爭出頭，許多鄉鎮民代表爭取更上層樓。

議員選舉第2選區（草屯、中寮，應選8席），議員林永鴻將轉戰草屯鎮長、議員廖宜賢參選中寮鄉長，許多鄉鎮民代表都有意更上層樓，勤走基層的有8人，但以本屆選舉16搶8的激烈程度來看，尚友人選未浮出檯面。現任縣議員簡賜勝、簡峻庭、李洲忠、黃文君都將繼續競選連任，且基層實力看好。

民進黨籍議員林永鴻、廖梓佑，原本都在黨內登記參選草屯鎮長，但在中央黨部祕書長洪耀福、中執委湯火聖斡旋下，廖梓佑無條件退出草屯鎮長選舉，將競選議員連任。

中寮鄉長張永輝兩屆任滿，坊間傳出他將回鍋參選縣議員。曾參選議員落敗的文史工作者陳國代，也將捲土重來；民進黨籍的草屯鎮民代表，有意更上層樓的有莊惠惠、蔡銘軒，兩人都勤走基層，且來勢洶洶。

第5選區（國姓、埔里、仁愛，應選7席），議員廖志成、吳國昌都投入埔里鎮長選戰；議員邱美玲挑戰國姓鄉長；埔里鎮長周義雄兩屆任滿，曾表達不排除回鍋參選縣議員；埔里鎮代會副主席黃世芳，釋放出更上層樓參選縣議員的消息；民進黨老將許阿甘不再參選，但是推出女兒陳宜君參選；鎮民代表黃正男、何惠娟，曾任黨部助理的葉仁創、潘首燦，也都表態參選。第8選區（山地原住民烏溪線，應選1席），目前只有廖文賢尋求連任。

(中國時報)

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