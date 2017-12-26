國民黨一輸17年 手裡打到沒牌

2017年12月26日 01:33 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣藍天變綠地，江山一輸17年，眼看民進黨初選打得火熱，國民黨卻一籌莫展，2018縣長人選仍難產，由於明年5合1基層選舉，扮演母雞角色的縣長候選人，牽動鄉鎮長、縣議員，甚至鄉鎮代表、村里長選情，藍營基層民代憂心忡忡，指這次被點到名的多是旅北鄉親，王育敏、曾銘宗等人都曾被討論，儼然已有空降準備，只是「空降已經夠慘了，現在是連要空降也沒人！」

熟悉黨務運作人士私下表示，國民黨自前縣長李雅景卸任後，民進黨在嘉縣執政長達17年，歷經4次縣長選舉，除陳明文連任縣長那屆，國民黨在苦無人選窘境下，由縣黨部主委親自披掛上陣外，其餘重擔全由同一人扛，「新人沒能上來，手上打到沒牌」，說穿了，就是每回備戰作業時間不斷被壓縮，導致有意參選者無法充分準備，無奈趕鴨子上陣，結果就是縣長大位一次又一次拱手讓人，基本盤不斷流失。

知情人士感嘆，另一個後繼無人主因，與近年來國民黨中央人事更替太快脫不了關係，指國民黨自從上一次5合1選舉慘敗，黨主席馬英九下台負責後，至今已換過3位黨主席，每一次的人事異動，意謂著主事者對人事主導權有不同的見解，導致多項用人策略無法延續一致，如此一來，戰力自然耗損得快，反觀綠營，不斷在嘉義縣耕耘，藍綠實力懸殊，讓嘉義縣成為國民黨的超級艱困選區。 眼看黨內仍無計可施，有國民黨基層民代甚至提出，新北市副市長侯友宜老家在嘉義縣朴子，國民黨不如動之以情，說服侯友宜返鄉參選，不僅有助拉抬基層氣勢的加分效果，也是力拚綠地變藍天的奇招。

(中國時報)