市議員一選區 民進黨拚全壘打

民進黨市議員林富寶（右）於旗山區溪洲拜票。（林雅惠攝）

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中國時報
／高雄報導

2018高雄市議員第一選區藍綠對抗搶3席，兩黨態勢綠大於藍，民進黨現任2席及另2人將爭取黨內提名，國民黨現任劉馨正確定角逐連任之外，傳聞國民黨將規劃旗山區推派1人攻旗山選票，但黨部規畫尚未明朗，後續發展有待觀察。

市議員第一選區（旗美六區）應選3席，現任市議員為民進黨的林富寶與鍾盛有及國民黨的劉馨正，呈現二綠一藍的局面，不過，2018年選舉，民進黨人士在地方上已積極走動拜票，展現出3席全上的企圖心。

至於國民黨，現任市議員劉馨正因官司纏身，可能受限於國民黨的提名辦法而無法獲得提名，因此傳出國民黨計畫另找人選，不過目前人選尚未浮出檯面，而據了解，劉馨正將堅持參選到底，使得第一選區的選情更加撲朔迷離。

第一選區市議員選舉，長年來選民投票意願，閩客因素大於政黨因素，因此政黨在提名時將做閩客的分配，如現任林富寶、鍾盛有就是一閩一客，國民黨的劉馨正即以美濃地區為根基地。

據了解，綠營除了可能提名現任林富寶及鍾盛有外，可能還會再提一個適當人選，其中又以蕭育穎呼聲最高，綠營打算三席全上，來個全壘打。

不過，國民黨也來勢洶洶，若未提名劉馨正，根據國民黨高雄市黨部主委韓國瑜說，藍軍在第一選區有必勝決心，一定會推出選民滿意的人選。

另外，前美濃區農會理事長朱信強，7年前曾以黑馬之姿當選第一選區市議員，但後被判當選無效，他沈潛7年後，決定捲土重來，實力被看好；至於2014年代夫出征的鍾惠美是否參選，動向受矚目。

第一選區應選席次三席，目前藍綠已知有多人表態角逐外，若再加上無黨籍參選人，可能呈現參選爆炸局面，選情更為撲朔迷離。

(中國時報)

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