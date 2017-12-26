蘇煥智若參選 挖走柯15％選票

前台南縣長蘇煥智參選2018台北市長意志堅定，不僅成立作戰指揮部，對未來施政擘畫論述明確。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

前台南縣長蘇煥智參選2018台北市長意志堅定，不僅組織競選幕僚群，成立作戰指揮部，對未來北市施政擘畫論述明確，更獲得西區大稻埕不少家族支持。據了解，如果民進黨2度禮讓柯文哲，蘇煥智將以獨立參選人身分（脫黨），與台北市長柯文哲、國民黨候選人一決高下，按綠營內部評估，蘇在基層以及獨派支持下，至少能挖走柯10％至15％選票，蘇的參選將成為柯P連任最大變數。

蘇煥智早在去年7月某次餐會上就已透露，對參選2018台北市長有一點「心動」。當時，在座友人詢問他是否有意出馬？蘇笑說：「我的確是有動過這樣的念頭。」

蘇煥智行政經驗豐富，學經歷完整，當過2屆台南縣長、3屆立委，去年民進黨贏得大選前，他在綠營智庫新境界文教基金會地方自治組擔任召集人，被視為新政府內政部長第一人選；豈料，林全內閣人事名單公布後，竟與內政部長失之交臂，讓他思考如何走出自己的路。

蘇煥智說，如果要投入2018年縣市長選戰，基於地緣關係與過去擔任2屆台南縣長的熟悉度，台南市應是首選之區，但考量到前瞻性的話，身為首都的台北市，更具備開疆闢土的政治張力。隨後在友人不斷勸進下，終於化心動為行動。

由於首都之戰非同小可，蘇煥智除了積極評估可行性之外，一方面透過各種管道物色人才籌組智囊團，一方面承租商辦大樓設立作戰辦公室，展現不惜脫黨參選決心。對此，民進黨曾透過管道，以台肥董事長、海巡署長等職務做為籌碼，企圖說服蘇煥智打消念頭，但皆被婉拒。

綠營研判，一旦蘇插旗台北戰區，從深綠到淺綠，甚至中間三不管地帶都能搶票，估計能瓜分柯文哲10％至15％的票源，蘇柯相爭的結果，很可能讓藍營候選人盡收漁翁之利。黨內人士透露，如果明年農曆過完年後的內閣改組，高層順利延攬蘇入閣，則綠營在2018台北市戰區亮起的紅色警戒，就能安然解除。

(中國時報)

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