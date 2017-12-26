江怡臻高顏質 扮美女刺客？

2017年12月26日 01:33 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市議員選舉，國民黨新北黨部主委李乾龍日前表示，將推出8到10名年輕人參選，但至今未見青年正式表態，外傳黨部已鎖定甫接任新北市副發言人的市長祕書江怡臻，相中她清新、高顏質、留美高學歷等特質，希望她能扮演「美女刺客」，參選明年板橋區市議員，對此江怡臻表示：「先把目前工作做好！」

35歲的江怡臻畢業於台大哲學系，取得美國康乃爾大學公共行政碩士，曾任職國民黨組發會與青年團，姑姑為國民黨前立委江惠貞，江怡臻去年起擔任市長辦公室祕書，由於外型甜美、談吐得宜，經常在市政活動中負責朱立倫臉書直播，本月19日起更兼任市府副發言人。

在新北市擔任幕僚1年多，江怡臻說，直播市政帶給民眾很真實的感受，帶領民眾透過影像、文字認識新北市，是自己目前工作上很大的成就之一，接任副發言人後，會繼續與兩位副發言人葉元之、黃詩婷合作，迎接每一天的新挑戰。

至於外傳她與葉元之明年都有意參選板橋市議員，江怡臻笑說：「先把目前工作做好！」當幕僚跟當政治人物仍有很大的區別，需要很謹慎做決定，不過，自己從大學時期就深受老師啟蒙，對於能透過參政來影響社會，相信是件很開心的事。

針對外界勸進聲，江怡臻坦言，曾跟家人討論過參選，不過，目前只想把工作做好，等決定後再跟外界報告。

(中國時報)