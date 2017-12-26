新聞透視－角逐鄉長 傅系人馬開疆闢土

2017年12月26日 01:33 中國時報 許家寧

花蓮縣選民結構藍大於綠，13鄉鎮市長皆為國民黨或泛藍為主，去年補選當選花蓮市長的魏嘉賢等7鄉鎮市長力拚連任，盛傳縣長傅崐萁為布局妻子、立委徐榛蔚參選花蓮縣長，也點名子弟兵游淑貞、何禮臺、張智冠及徐雪玉等縣議員轉換跑道，參選鄉長開疆闢土。

新城、吉安、壽豐、光復、豐濱及富里6鄉長任期將屆滿，不少現任鄉長有意轉戰議員選舉，延續政治生命。傅崐萁點名「親傅人馬」游淑貞、何禮臺轉戰吉安、新城鄉長，此外，張智冠、徐雪玉也分別被點名投入富里、壽豐鄉長。

被視為親傅大將的何禮臺、游淑貞盛傳投入明年地方選舉已久，藍綠議員邱永雙、莊枝財就批評縣府對議員建議款「大小眼」，大手筆補助親縣長派議員辦活動，質疑傅崐萁動作頻頻，獨厚親傅派議員經營選區，提前為子弟兵布局綁樁，但遭縣府否認。

其中吉安鄉長黃馨、壽豐鄉長張懷文卸任後，2014年以些微票數落敗的前縣府民政處長邱展謙、壽豐農會總幹事曾淑懿都有望捲土重來，恐成為游淑貞、徐雪玉的強勁對手，至於民進黨議員鄭乾龍、田智宣遺孀張美慧也「伺機而動」，有望參戰吉安、花蓮為綠營收復失土。

民進黨在花蓮縣鄉鎮市長僅各執政過吉安鄉與花蓮市2屆，2地共14年皆由已故的花蓮市長田智宣打下江山，由於綠營在此經營時間不短，仍有拿回的可能，加上2地人口總數占全縣6成以上，民進黨不論推派人選或採取合作模式，都可維繫基層選舉能量。

(中國時報)