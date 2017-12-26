新聞透視－角逐鄉長 傅系人馬開疆闢土

布局明年縣長選舉，傳出傅崐萁點名議員游淑貞（左起）、張正治、徐雪玉、張智冠、何禮臺「轉換跑道」選鄉長。（本報資料照片）

友善列印
中國時報

花蓮縣選民結構藍大於綠，13鄉鎮市長皆為國民黨或泛藍為主，去年補選當選花蓮市長的魏嘉賢等7鄉鎮市長力拚連任，盛傳縣長傅崐萁為布局妻子、立委徐榛蔚參選花蓮縣長，也點名子弟兵游淑貞、何禮臺、張智冠及徐雪玉等縣議員轉換跑道，參選鄉長開疆闢土。

新城、吉安、壽豐、光復、豐濱及富里6鄉長任期將屆滿，不少現任鄉長有意轉戰議員選舉，延續政治生命。傅崐萁點名「親傅人馬」游淑貞、何禮臺轉戰吉安、新城鄉長，此外，張智冠、徐雪玉也分別被點名投入富里、壽豐鄉長。

被視為親傅大將的何禮臺、游淑貞盛傳投入明年地方選舉已久，藍綠議員邱永雙、莊枝財就批評縣府對議員建議款「大小眼」，大手筆補助親縣長派議員辦活動，質疑傅崐萁動作頻頻，獨厚親傅派議員經營選區，提前為子弟兵布局綁樁，但遭縣府否認。

其中吉安鄉長黃馨、壽豐鄉長張懷文卸任後，2014年以些微票數落敗的前縣府民政處長邱展謙、壽豐農會總幹事曾淑懿都有望捲土重來，恐成為游淑貞、徐雪玉的強勁對手，至於民進黨議員鄭乾龍、田智宣遺孀張美慧也「伺機而動」，有望參戰吉安、花蓮為綠營收復失土。

民進黨在花蓮縣鄉鎮市長僅各執政過吉安鄉與花蓮市2屆，2地共14年皆由已故的花蓮市長田智宣打下江山，由於綠營在此經營時間不短，仍有拿回的可能，加上2地人口總數占全縣6成以上，民進黨不論推派人選或採取合作模式，都可維繫基層選舉能量。

(中國時報)

江怡臻高顏質 扮美女刺客？ 香山、東區議員激戰白熱化

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。