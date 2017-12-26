香山、東區議員激戰白熱化

2017年12月26日 01:33 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市東區選區向來因人口數最多，一直是最大選區，加上轄內眷村多，也是選情最為複雜、競爭最為激烈的選區之一，若以目前估算，竹市增加1席的議員有極大可能落在東區，下屆議員將有12席次，並有3席婦女保障名額，預估參選人數也將大爆炸，選情恐將空前激烈。

本屆東區議員有11席，婦女保障名額2席，但因東區3位國民黨籍女性議員包括要向8連霸邁進的鍾淑英、5屆的張祖琰、3屆的段孝芳，個個都是強棒，保障名額往年根本都用不到，下屆可能增加到12席，婦女保障名額即增到3席，民進黨立委柯建銘助理鄭美娟已宣布參選，實力不容小覷，加上時代力量也將推出親子教育組長蔡蕙婷搶攻東區，因此保障名額仍可能無用武之地。

男議員方面，現任國民黨有包括鄭正鈐、李國璋以及謝希誠仍傳將繼續投入選舉，實力都相當堅強，不過，鄭正鈐與李國璋目前都表態將參選市長，未來在國民黨提名人選前，議員選舉都還有變數。

民進黨部分則有鄭宏輝、曾資程、鄭貴元、劉聲正，無黨籍則有余邦彥、羅文織，每位都是實力派戰將，另已至少傳有多位基層實力堅強的里長也將轉換跑道投入議員選戰，本屆23人搶11席，下屆恐更激烈。

香山區部分國民黨有前議長鄭成光、林耕仁、賀玉燕，民進黨有林盈徹，無黨有陳啟源、吳國寶，時代力量已確定推出黨部香山區主任廖子齊參選，本屆是9席搶6席，婦女保障名額1席，戰局也相當激烈。

(中國時報)