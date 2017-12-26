濁水溪線 信義、鹿谷鄉長 轉戰縣議員

2017年12月26日 01:33 中國時報 廖志晃 、 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

下屆縣議員選舉，民進黨採各選區現任加1席高額提名，並鼓勵年輕人參選，希望擴大基層實力，強化監督縣政能量；國民黨則是穩紮穩打，確保議會席次維持過半，鞏固藍軍在南投縣的執政優勢。

縣議員選舉濁水溪線，鹿谷鄉長黃東灝、信義鄉長史強，都已兩屆任滿，將轉換跑道參選縣議員；第1選區（南投、名間，應選10席），現任議員都要尋求蟬聯，據傳前議員林憶如將捲土重來，新人則有立委許淑華的助理洪浩源有意參選；其中，比較特殊的是新住民史雪燕，在地方積極參與公共事務，也將是南投縣參選議員的新住民第1人。

第3選區（集集、水里、魚池、信義，應選4席），現任陳昭煜、謝明謀、陳淑惠、蕭志全都將尋求連任，魚池鄉長陳錦倫之妻王秋淑，也將加入角逐。第4選區（竹山、鹿谷，應選5席），現任議員蔡宜助、張志銘都要轉換跑道選竹山鎮長，許素霞則將參選鹿谷鄉長，只有議長何勝豐、老將吳瑞芳尋求連任。第6選區（平地原住民，應選1席），現任石慶龍尋求連任，其餘人選尚未浮出檯面；因為平地原住民選舉人數少，石慶龍在本屆選舉獲200票，僅以1票之差險勝。第7選區（山地原住民濁水溪線，應選1席），因鄉長史強已任滿兩屆，將轉戰議會，現任縣議員史清水能否連任出現變數。

鹿谷鄉長黃東灝已連任兩屆，將改選議員；國民黨前主席洪秀柱辦公室主任游灝，將重披戰袍，返鄉參選。民進黨則有竹山鎮民代表陳玉鈴、縣黨部副執行長林偉嘉將投入戰局。

(中國時報)