拉攏中間選民 沒牛肉要怎麼投

2017年12月26日 01:33 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

藍、綠競逐2018百里侯，鞏固基本盤之外，中間選民也是必爭不讓。嘉義市長涂醒哲執政3年，競選連任之路必須面對選民驗收政績，4支箭改變嘉義市的政見，飽受批評，藍營矢志收復失土，卻遲未定出人選，更遑論提出政見議題操作。

涂醒哲競選2014年市長時，提出食安首都、防老園區、打通交通任督二脈、重整都市計畫等4支箭的政見改變嘉義市，但飽受議員批評用人不適，箭沒有射出去，政見落空，涂醒哲則自有觀點，認為其政見是提出大方向，非一蹴可幾。

涂醒哲雖自認政績不差，非如民調結果所呈現的低迷不振，但他不遺餘力爭取小英更多關愛及中央的相挺，鐵路高架化工程在細部設計規畫尚未出爐，即趕著在今年底前辦先期工程動土，中央急於拉抬其政績，不言可喻。

綠營政績不彰，反觀藍軍也沒有明顯的政見論述及議題操作，除了議會中藍營黨團結合部分無黨籍議員大砍明年市府預算，掣肘涂醒哲施政之外，但此一舉動不見得討喜，畢竟是攸關市民的市政建設。

藍軍矢志收復失土，理應提出政見主張，但至今參選人選還遲遲未定，更奢談有政策、對議題提出強有力的論述。

目前浮上檯面的蕭淑麗議長、前青輔會主委李允傑、前市長黃敏惠3名選將，李允傑對青創、工業區轉型開發等有著墨，蕭淑麗對兩岸關係發展及觀光政策十分關切，也對湖子內區段徵收、鐵高等重大建設有所批論，黃敏惠則保持低調。

選舉靠各自陣營的基本盤打地基，黨派系間如何合縱連橫、爭取中間選民，則可影響房子增建的高度，即票源多寡，中間選民通常不論黨派顏色，而是以政見政策論述取捨，藍綠要爭取中間選民都得再加把勁。

(中國時報)