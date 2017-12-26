老將固樁 新秀拚卡位

2017年12月26日 01:33 中國時報 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨市議員李長生之女李亞築（右），傳出將由父親交棒，投入下屆選舉。（郭韋綺翻攝）

高雄市議員第2選區應選3席。現任民進黨籍市議員陳明澤、張文瑞，以及國民黨籍市議員李長生，皆為資深老將，但是放眼2018選舉，政治新秀拚卡位，傳曾為陳明澤抬轎助選的地方人士黃明太，有意角逐民進黨內初選，爭取提名外，連任6屆李長生傳將布局交棒給下一代，投入明年選戰。

第2選區範圍包括茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮，高雄縣市合併以前，原有6席，合併後縮減成4席，上屆因人口數減少，再掉1席，只剩3席。該區選票結構基本上劃分山線、海線，茄萣、湖內屬海線，阿蓮、田寮屬山線，國、民兩黨各擁山頭，至於路竹在山海之間，形成各路人馬必爭之地。

民進黨在山、海線各1席現任議員，在山線的張文瑞票倉大本營集中阿蓮、田寮，地方派系屬於黑派，他深耕地方，選民服務紮實，上屆在路竹選票大有斬獲，下屆力求穩扎穩打尋求4連霸。

力拚5連霸的陳明澤，基本盤在海線，實力相當雄厚，不過，曾經擔任過他競選助理的黃明太，表態競選市議員，除已設服務處，且在路竹、湖內、茄萣勤跑基層拉票。

若張文瑞、陳明澤、黃明太3人參加黨內初選爭提名，最終將3取2，淘汰1人。

而國民黨在第2選區占有1席，現任議員李長生，是6屆資深議員，堪稱政壇長青樹，基本盤廣布阿蓮、田寮、路竹、湖內，橫跨山、海線，挑戰7連霸料可輕騎過關，但可能出現轉折，傳他下屆選舉規畫推出女兒李亞築披掛上陣，接手參選。

「政二代」李亞築擔任李長生特助，跟在父親身邊歷練多年，漸成氣候，即將太入政壇承接父親衣缽，過去國民黨總被詬病缺乏世代交替，以致人才後繼無力，如今地方選舉頻傳第二代接班，也不難看出國民黨栽培年輕一代接棒的急迫，除此之外，是否會再提名其他人選，也值得觀察。

(中國時報)