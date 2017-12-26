分合陷兩難 綠議員自求多福

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中國時報
／台北報導

2018台北市長選戰逼近，是否與柯文哲再續前緣，堪稱民進黨一大難題。近期柯與綠營關係出現裂縫，基層反彈聲浪大，黨內議員多認為，不管最後是否與柯合作，下屆民進黨議員席次、選票勢必往下掉，依雙方目前的關係，無法發揮加乘效用，深綠支持者甚至不出面投票，恐少掉1成票源。

台北市議會民進黨團總召許淑華說，北市版圖藍大於綠，民進黨仍會看民意，評估要支持柯或自己人。不過難以否認的是，深綠基層對柯文哲很不滿，若最終仍與柯合作，民進黨議員席次一定會掉，最糟的狀況是有10％支持者不投票。

她坦言，黨內議員很兩難，若不推自己人，恐衝擊議員選情，若推自己人又打不贏，對民進黨也很傷。她盼柯明年上半年努力修補與綠營的關係，若修補不成，黨內也要適度表態，倒不是一定要與柯切割，但不用期待柯發揮母雞帶小雞的作用，自己努力比較實在。

民進黨議員李慶鋒也說，黨內曾全力支持柯，但柯現在明顯想走自己的路，即使要禮讓他，雙方也不會像3年前那麼水乳交融，關係已經很尷尬了，除非用很大的善意化解，否則就算整合，現階段柯不可能呼喚柯粉投民進黨議員，預估每區選票會降1萬票，「我們就自求多福。」

「這是民進黨的新課題。」議員王威中表示，若與柯再度合作，可想見會有支持者不願出來投票，不過就連國民黨主席吳敦義都喊要白色力量，未來跨黨合作可能愈來愈多，傳統藍綠會不斷被挑戰，民進黨要在現今格局下找出新的策略，無論黨中央或支持者都要懂得調適。

(中國時報)

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