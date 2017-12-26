洪孟楷學經歷完整 傳達在地聲音

2017年12月26日 01:33 中國時報 高鈞麟 ／新北報導 ／新北報導

南加大畢業的國民黨文傳會副主委洪孟楷，口條清晰、反應靈活，曾是嘉義市最年輕的政務官，還當過前台北縣副縣長蔡家福祕書、行政院專門委員、連勝文競選總部發言人，學經歷豐富完整。對於外界勸進參選明年議員，洪孟楷坦言，確實聽到鼓勵聲音，現階段希望能發揮所長，等時機成熟再對外宣布動態。

洪孟楷母親是前立法委員郭素春，也就是所謂的「政二代」，但他沒有因此享特權。洪孟楷當年以不到30歲的年紀，「空降」嘉義市擔任文化局長，為了駁斥母蔭說法，每天早出晚歸、努力打拚公務，深得市府同仁的支持與愛戴，也讓人對這位小伙子刮目相看。

深感自己所學不足，即使已擁有南加大碩士學歷，洪孟楷仍報考台大政治在職專班，補強法學知識。洪孟楷說，目前擔任黨的發言人，最重要的工作讓民眾知悉黨的政策，並讓國民黨志工化、年輕化與在地化，中央與地方民意貼近，扮演稱職在野黨，監督荒腔走板政府。思考如何讓國民黨重新站起來，重返執政。

今年以第一高票當選新北市林口區黨代表，洪孟楷說，戶籍、黨籍設於林口，因工作關係要台北林口兩邊跑，但未來更將從林口出發，傳達在地的聲音。關於參選，洪孟楷語帶保留的說：「先徵詢長輩與前輩的意見，再做評估。」

(中國時報)