洪孟楷學經歷完整 傳達在地聲音

南加大畢業的國民黨文傳會副主委洪孟楷，口條清晰、反應靈活，曾是嘉義市最年輕的政務官，還當過前台北縣副縣長蔡家福祕書、行政院專門委員、連勝文競選總部發言人，學經歷豐富完整。對於外界勸進參選明年議員，洪孟楷坦言，確實聽到鼓勵聲音，現階段希望能發揮所長，等時機成熟再對外宣布動態。（高鈞麟翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

南加大畢業的國民黨文傳會副主委洪孟楷，口條清晰、反應靈活，曾是嘉義市最年輕的政務官，還當過前台北縣副縣長蔡家福祕書、行政院專門委員、連勝文競選總部發言人，學經歷豐富完整。對於外界勸進參選明年議員，洪孟楷坦言，確實聽到鼓勵聲音，現階段希望能發揮所長，等時機成熟再對外宣布動態。

洪孟楷母親是前立法委員郭素春，也就是所謂的「政二代」，但他沒有因此享特權。洪孟楷當年以不到30歲的年紀，「空降」嘉義市擔任文化局長，為了駁斥母蔭說法，每天早出晚歸、努力打拚公務，深得市府同仁的支持與愛戴，也讓人對這位小伙子刮目相看。

深感自己所學不足，即使已擁有南加大碩士學歷，洪孟楷仍報考台大政治在職專班，補強法學知識。洪孟楷說，目前擔任黨的發言人，最重要的工作讓民眾知悉黨的政策，並讓國民黨志工化、年輕化與在地化，中央與地方民意貼近，扮演稱職在野黨，監督荒腔走板政府。思考如何讓國民黨重新站起來，重返執政。

今年以第一高票當選新北市林口區黨代表，洪孟楷說，戶籍、黨籍設於林口，因工作關係要台北林口兩邊跑，但未來更將從林口出發，傳達在地的聲音。關於參選，洪孟楷語帶保留的說：「先徵詢長輩與前輩的意見，再做評估。」

(中國時報)

分合陷兩難 綠議員自求多福 龔文俊為玉里慶生 拚連任加分

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。