賴稟豐、林彥甫參戰 北區升溫

新竹市北區共9席議員席次，人數居全市第2，目前現任議員皆有意連任，後起之秀民進黨新竹市黨部執行長賴稟豐以「新創政治連線」加入戰局，時代力量竹市黨部組長林彥甫也披掛上陣，呈現群雄爭霸的激烈局面。（徐養齡翻攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市北區共9席議員席次，人數居全市第2，目前現任議員皆有意連任，後起之秀民進黨新竹市黨部執行長賴稟豐以「新創政治連線」加入戰局，時代力量竹市黨部組長林彥甫也披掛上陣，呈現群雄爭霸的激烈局面。

新竹市北區地理位置複雜，包含市政府、市議會等市治區域，及武陵路一代眷村2、3代，一路延伸到海線南寮地區，選民結構多元且調性不同，現任議員皆在地方扎根多年，各自有雄厚基礎，2014年甚至出現14搶9的空前激烈局面。

目前9席議員中，國民黨占3席，民進黨2席，無黨籍4席，看似藍大於綠，其實該區無黨籍議員，皆隸屬親綠的新民意問政聯盟，雄踞北區，如今有意要加入戰局的除了民進黨籍的賴稟豐，時代力量新竹市黨部政策組長林彥甫也於上月宣布參選，戰火持續升溫。

目前有意角逐北區議員的人馬，年齡層從4年級到7年級，涵蓋老、中、青三個世代，現任9名議員個個連任經歷豐富，並歷經2014年政權輪替的大風大浪，新生代想來挑戰，皆表樂觀其成，但絕不會怯戰。

南區應選4席之中，目前藍綠各占1席，2014年施家班二代施乃如，繼承伯母魏秀珍衣缽，在南區拿下第一高票，但副議長許修睿、藍營老將徐信芳、「公道伯」許文棟實力堅強，目前尚未傳出有新血要挑戰。

西區應選2席，藍綠各半，藍營陳治雄深根基層，服務選民認真，民進黨鄭正宗則是議會大老，資歷深厚，2014年以親民黨籍角逐該區的熊哲良雖落敗，下屆亦不排除捲土重來。

(中國時報)

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