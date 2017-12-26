新聞透視－議會龍首誰領軍 新力量成關鍵

2017年12月26日 01:33 中國時報 陳世宗

2018台中市選戰，藍綠都志在「拿下市長、議員過半」。第二屆議長、副議長爭霸戰由「林張配」勇奪；第三屆在民進黨完全執政聲浪高漲中，國民黨是否能力守城池，藍綠議員席次拉鋸戰決定由誰入主。

「以古為鏡可知興替！」第一屆台中市議會國民黨27席、民進黨24席、台聯及親民黨各1席、無黨籍10席；議長逐鹿戰選前呈三分天下戰局，國民黨基於執政優勢決定開放，讓有意角逐者各自努力。

選舉結果，無黨籍張清堂獲得國、親和無黨全數支持，以38比25票，擊敗民進黨提名的何敏誠，兩陣營都沒人跑票；當年原欲參選台中市議長的前議長張宏年，連自己1票都投給張清堂，展現時不我予的高氣度；張清堂拿下議長寶座後，隨即向張宏年握手致謝。

第二屆台中市議員國民黨28席、民進黨27席、親民黨2席、無黨籍6席。國民黨9合1選戰挫敗，藍營基於不能輸的壓力發出動員令，由市黨部主委江士良親自督軍；民進黨於黨中央指示下必須票票入匭，投給黨提名的何敏誠與曾朝榮。

國民黨在合縱、連橫的戰略運作下，投票結果該黨推出的議長、副議長「林張配」，迎戰民進黨的「何曾配」；藍營林士昌、張清照，分別以34、35票，拿下正、副議長寶座。

第三屆市議會龍首將由何黨領軍！綠營現今在中央地方完全執政優勢下勢必傾盡所能，目標志在議長寶座；藍營淪為在野後，代表民意的議長寶座不能再失守。時代力量崛起新人輩出將全面投入明年市議員選戰，席次多寡將牽動藍、綠陣營下屆正、副議長選舉的角力戰。

(中國時報)