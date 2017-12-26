陳抗耗警力 柯打算圍高牆

2017年12月26日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

勞工團體發起反勞基法修法大遊行，怒批警方執法過當，台北市長柯文哲坦承下令驅離民眾，引發各界議論。柯昨態度強硬重申，自由要以不侵犯他人自由為範圍，「鬧夠了，該驅離就驅離」。柯還透露，未來會跟中央協調，把立法院、行政院等圍牆拉高，才不會耗損大批警力當人肉盾牌。

陳抗躺地上侵犯自由

警方驅離民眾遭疑粗暴，被問及北市是否為中央背了黑鍋？柯文哲說，陳抗發生在台北市，本來就是市警局負責，這不是黑鍋。他也重申，陳抗是人民的權利，但不能走到一半就躺在馬路上，擋住幹線交通，若要搗蛋快閃，1、2分鐘也就認了，但從晚上6點到12點，搞了6小時，也該鬧夠了。

柯文哲強調，當天北市發動了3000多名警力，從早到晚10幾個小時，警察很累了，「沒辦法再陪你們玩下去」，自由要以不侵犯他人自由為範圍，他尊重民眾有陳抗的自由，但已經妨礙到別人了，難道公權力要假裝沒看到，繼續讓人躺在地上？

面對執法惹議，北市警局24日召開檢討會議，柯文哲表示，會中有談到陳抗申請、路線核准等問題，新工處和警察局不能互相矛盾；陳抗也要有責任制，像是申請路線卻不照路線走、破壞公物、阻礙交通等，相關SOP必須重定。

請警方商量中央築牆

另外，中央政府的硬體也要改善，像是立法院、行政院等圍牆，鐵欄杆應該要拉高，否則抗議民眾隨便就翻進去，會耗費大量警力當人肉盾牌，讓交通和治安受影響，這部分會請市警局長陳嘉昌跟中央商量看看。

不過外界好奇，柯口中的「拉高圍牆」，到底要多高才能擋住民眾？北市府發言人劉奕霆說，沒有一定要多高，這只是市長一個想法，希望減少警力負荷，這件事茲事體大，還要再跟中央溝通。

(中國時報)