新北違建地震宅 限屋主查詢

台北市政府公布所有違章建物及921地震受損的紅單、黃單建物資訊，反觀新北市礙於《個人資料保護法》選擇不公布；此為示意圖，與內文無關。（葉書宏攝）

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中國時報
／綜合報導

雙北市公寓頂樓違章建築近期大火不斷，共造成12死悲劇，台北市政府相關資訊全都露，全市違建戶及921地震受損的紅單、黃單建物，都可在網路中查詢；反觀新北市，所有資訊限「屋主」查詢，同是直轄市作法大相逕庭，引發民眾質疑「黑箱作業」，恐引發更多糾紛。

北市相關資訊全都露

陳姓民眾投訴，日前有意購買新北市新店區某房產，交易前得知建物曾因921大地震，被市府列管為「黃單」建物，雖然屋主告知，黃單已修繕、恢復，他仍不放心，向新北市政府工務局詢問卻碰軟釘子，只限「屋主」才能查詢。

民眾批評，台北市政府把列管中紅單、黃單建物資訊全部上網公布，新北市政府卻完全不公開，讓民眾無法安心購屋？另外，違建戶查詢系統雙北更是大不同，台北市只要上網打出地址就可以查詢，新北市卻只限屋主查詢，萬一民眾買到違建求救無門怎辦？

新北市工務局使用管理科長李冠德表示，2002年曾經公布過相關資訊，卻受到不少屋主質疑，質疑市府的作法影響房價，甚至於連周圍建物都受到牽連，為避免產生錯誤判斷，因此，2009年決議將相關資訊下架。

新北查不到 挨批黑箱

新北市違章建築拆除大隊長馮兆麟表示，多年前曾有在網路中公告過違章建築資訊，卻有人惡意蒐集，藉此恐嚇取財，市府最後將資訊下架，再者，近年來因《個人資料保護法》市府決議不公布資訊，若民眾有買屋需求查詢，可臨櫃填寫資料查詢。

台北市建管處表示，台北市內的違建只要在網站中輸入地址即能知曉，考量違建有公安問題，有必要公布地址資訊供民眾查詢，同時違建資料僅有公布違建情形及內容，並無針對屋主個資做揭露，所以也沒有洩漏個資等問題。

(中國時報)

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