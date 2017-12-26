林右昌 10年建設全部就緒

2017年12月26日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市長林右昌25日在基隆長榮酒店舉辦就職3周年餐會，他表示這3年來都已經將基礎建設規畫好，包括基隆輕軌、市港再生計畫、大基隆歷史場景、軍港遷移等，全部就緒並會在明年陸續動工。他強調，施政計畫並非只限於下一屆連任的任內，而是對往後10年的發展打好基礎。

林右昌指出，在上任3年內，他已將許多計畫與建設打好基礎，並且也爭取到預算，一系列的「基隆市港標竿再生計畫」，包括城際轉運站、新火車站北站廣場、國門廣場、國際郵輪母港服務提升、希望之丘，以及水環境計畫等，目前都已就緒，沒有一個「落隊」。

他說，水環境計畫包括下水道建設、旭川河、西定河與南榮河、田寮河的整治，明年起將會動工；還有「大基隆歷史場景計畫」，將把大沙灣到和平島的一系列廊帶進行整合，成為東北角的觀光起點，預計2021年完成。

整合東北角、北海岸

此外，林右昌提到，他上任就推動「一個核心、兩個翅膀」，就是以希望之丘為中心，帶動對東北角與北海岸這對「翅膀」整合，把拼圖一塊塊拼起來，如今八斗子濱海道路的自行車道將要闢建完畢。另外「北五堵國際研發新鎮計畫」與輕軌等大小建設也都在「景觀平台會議」擬定。

針對城際轉運站，林右昌說，將在明年初完成招標，3、4月開始動工，預計2年半完工，國光客運舊站也會在明年農曆年後拆除，將忠一路打通，預計7月完成拆遷；軍港遷移則在明年農曆年後動土，4年後會完工。

預算到位 不斷炊

「我想的是未來10年的事！」林右昌強調，這些計畫都在他任內定案下來，即使卸任後也還會有資源持續推動，因為預算都已到位，這也是他的歷史使命，雖然市府人力較北北桃來得缺乏，但大家都相當拚命，為了是要符合市民的期待與支持。

(中國時報)