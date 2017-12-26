睡不著就打來亂 1999遭濫用

桃園1999專線10月起增加「手語視訊服務」，只要以Line或Skype將1999帳號加入好友，就能和專業手語人員即時連線諮詢。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市1999市民專線熱線不斷，2009年8月開辦至今已服務超過170萬人次，民眾的問題除了市政諮詢，也常千奇百怪，像是睡不著閒聊、抱怨寶可夢害家庭失和，就連怎樣追女友、老公有小三等感情問題也叩應，讓話務人員瞠目結舌、哭笑不得，呼籲還是要以市政為主。

桃園1999市民諮詢服務熱線2009年8月開辦以來，至今年11月底止已累計超過170萬5939通進線量，24小時不斷線，平均每月和市民熱線2萬通、每2分鐘就有1通電話，兼具市政資訊站、民意反映平台、災害緊急聯繫和局處專案協助等功能，在大型活動更扮演「白金祕書」，像是4月的桃園農業博覽會試營運，23天就服務1414人次，幫忙解決交通接駁、道路管制、活動內容等疑難雜症。

惡意占線 影響他人權益

除了資訊告知，26名話務人員也都具備「細心、耐心及同理心」，曾有民眾的機車在復興路上熄火，道路救援拒絕服務，恰好接線者對附近熟稔，幫忙電聯機車行老闆，找來貨車協助脫困，讓民眾感激不已；也曾力阻退休阿嬤遭詐騙，讓婆婆感動再度致電答謝：「1999是我的救命恩人！」

籲以市政諮詢為主

不過從2011年2月起，用市話或手機撥打1999，前10分鐘通話費都由市政府吸收，研考會坦言因此吸引不少人「打來亂」。研考會呼籲民眾還是以市政諮詢為主，勿濫用及占線，以免影響需緊急協助的民眾權益。

研考會表示，如果有緊急報案的需求，可直接撥110、救災救護撥119、婦幼保護撥113爭取時效，與市政無關的情緒表達、惡意攻訐、謾罵等，「恕不提供服務！」

(中國時報)

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