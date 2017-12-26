徐耀昌走透透 邁向幸福苗栗

苗栗縣長徐耀昌（左）、蔡麗卿夫婦為長輩烹調番茄炒麵腸，試鹹度時讓一旁來賓垂涎三尺。 （陳慶居攝）

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中國時報
／苗栗報導

苗栗縣政府25日慶祝縣長就職3周年，由縣長徐耀昌帶領縣府團隊下鄉展開溫馨幸福之旅，以有別行禮如儀的感恩茶會，團隊走訪幸福學院、青農果園、茶陶業者及關懷據點，以行動力展現施政成果。徐耀昌、蔡麗卿夫婦並挽袖烹飪家常菜番茄炒麵腸，為關懷據點長輩加菜，更期許未來開創苗栗全新格局。

縣長夫婦 幫長輩加菜

徐耀昌強調，今年下鄉走訪貼近民意，可檢視縣府團隊3年來政策實現成果，並作為未來「幸福領航」的施政參考。

幸福之旅首站從頭份國小出發，徐耀昌一早由教育處長徐永鴻等人陪同，以耶誕老公公的神祕嘉賓身分到校園，和祖孫牽小朋友上學、發送糖果，充滿濃濃節慶氣氛。他隨後進入幸福學院，老少一起揮毫、製作藝術蠟燭、客家花布和手工餅乾，體驗學院課程。

訪番茄園 為青農打氣

縣府團隊一行接著由縣議員李文斌陪同，到後龍合興育苗場，參觀返鄉青農洪欽讚的番茄果園，現場採摘品嘗溫室番茄，也選購贈送社區關懷據點長輩，為返鄉青農加油打氣。

第3站轉往頭屋參觀縣府3年輔導，由老闆陳美玉自創的養茶三味老茶廠，深入了解東方美人、陳年酸柑茶及台灣老茶的製茶方式和各自獨特風味，肯定製茶廠艱苦經營並培育第二代接班，更融入轉型與創新元素傳承技藝。

徐耀昌鑑於縣內65歲以上老年人口，已達8萬5000多人，占總人口數15.3％，走訪幸福學院之外，又到公館仁村社區關懷據點，他與夫人蔡麗卿陪同人瑞黃羅六妹與老人家跳健身操，並攜手烹調家傳的番茄炒麵腸為長輩加菜。

他強調，因應高齡化及少子化社會來臨，全國首創的幸福學院增進祖孫共學、世代交融，18鄉鎮市已各有1所學院，關懷據點也破100個社區，要朝幸福苗栗目標邁進。

(中國時報)

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