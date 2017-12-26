台中明年總預算 刪減40億

2017年12月26日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市107年度地方總預算，包括本預算及附屬單位預算及基金共1924億元，市議會在二、三讀審議前，25日召開政黨協商，歷經近3小時協商達成初步共識，本預算1300億元刪減14億元，附屬單位預算及基金623億元刪減26億元，總共刪減40億元，並要求市府提出刪減細項，議長林士昌宣布26日召開三讀會做最後裁決。

藍認不宜擴增 綠表遺憾

106年市府總預算遭議會大砍39億元，今年審議107年總預算時，市府和議會為預算審議展開攻防戰，市長林佳龍在市政會議發表就職3周年感言後，隨即率市府團隊到市議會，與議會各黨團協商107年總預算。

國民黨團書記長李中表示，艱困時期不宜過度擴增預算，台中市107年本預算刪減14億元，附屬機關預算與基金刪減26億元，共刪減40億元，鑑於上次刪減後，市府刪掉不該刪的預算，再辦理追加預算，要求市府先列出可刪減的預算，經政黨協商後確認，才確定刪除的項目。

市議會民進黨團總召何文海表示，上周五政黨協商破局，25日再次協商，總預算刪減40億元，較去年刪減39億元，還多刪1億元，對協商結果深感遺憾。

較去年多1億 改寫歷史

政黨協商達成刪減初步共識，仍需經市府提刪減細項後再作決議，如果裁決刪減40億元，將創下歷年總預算案刪減金額最高紀錄。

市府表示，在財政穩健原則下，配合施政重點審慎編製預算，各項支出以教育科學文化、經濟發展、社會福利等為主，其中教育科學文化編列518.28億元居首位，社會福利支出編列185.61億元，希望獲市議會支持，使各項市政順利推動。

(中國時報)